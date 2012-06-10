اجرای طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حسین‌خانی با بیان اجرای طرح نشاط در 18 بقعه متبرکه استان گفت: طرح نشاط معنوی به‌منظور ساماندهی اوقاف فراغت دانش‌آموزان در تعطیلات تابستان و با هدف استفاده بهینه از فضای بقاع متبرکه استان به‌عنوان قطب‌های فرهنگی کشور برگزار می‌‌شود.

وی ادامه داد: همچنین تقویت بنیه اعتقادی، دینی، پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی، سوق دادن نسل جوان به فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی در آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه از دیگر اهداف اجرای این طرح است.

حجت‌الاسلام حسین‌خانی با بیان اینکه ثبت‌نام در این طرح از 16 خردادماه آغاز شده و تا سوم تیرماه سال‌ جاری ادامه دارد اظهار داشت: زمان اجرای طرح از 10 تیرماه تا 26 مردادماه جاری به مدت 50 روز بوده و هر روز کلاس‌های آموزشی به مدت 45 دقیقه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این طرح ویژه دانش‌آموزان سه مقطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه در دو بخش دختران و پسران در گروه سنی 8 تا 18 سال برگزار می‌شود افزود: شرکت در این طرح رایگان بوده و شامل برنامه‌های قرآنی با آموزش روخوانی و روانخوانی و حفظ قرآن کریم، بیان مسائل اعتقادی، احکام و برنامه‌های ورزشی است.

این مقام مسئول در پایان با اشاره به اینکه تعداد 18 مبلغ غیر بومی از حوزه علمیه شهرستان قم برای آموزش‌های تخصصی مضامین طرح دعوت شده‌اند خاطرنشان کرد: در شهر اراک آستان مقدس امامزادگان عبدالله(ع) و آمنه خاتون(ع) و آستان مقدس امامزاده محمدعابد(ع) پذیرای علاقه‌مندان بوده و افراد باید برای ثبت‌نام به بقاع متبرکه استان مراجعه نمایند.