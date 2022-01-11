به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز قرآن کریم وابسته به بخش امور فرهنگی آستان مقدس کاظمین برنامه ویژه‌ای برای دختران به منظور تقویت فرهنگ دینی در این قشر از جامعه در صحن حرم امامین کاظمین (ع) برگزار کرده است.

این برنامه قرآنی شامل بخش‌های دینی، فرهنگی و سرگرمی از جمله آموزش اقامه نماز، آموزش وضو و سایر موارد است. همچنین در این برنامه سخنرانی‌هایی برگزار و در آن اهمیت تکالیف شرعی و تشویق دختران به پوشش حجاب توضیح داده شد.

به گفته برگزارکنندگان، این فعالیت تربیتی و آموزشی با هدف حمایت از دختران و تقویت دانش قرآنی آنان و مراقبت از آنها براساس اهداف دبیرخانه آستان مقدس کاظمی برپا شده است تا مفاهیم اسلامی و انسانی در ذهن دختران جامعه نقش بندد؛ چرا که دختران سنگ بنای ایجاد خانواده و جامعه در آینده هستند.