به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه خانه کتاب ششم تیرماه از فعالیت‌های تاثیرگذارعبدالحسین حائری، فهرست‌نگار و نسخه پژوه معروف کشورمان تجلیل می‌کند.

بر اساس اعلام علی شجاعی صائین مدیرعامل خانه کتاب، از این پس در هر فصل از یک چهره صاحب‌نام فرهنگی و ادبی کشور تجلیل می‌شود.

این مراسم به دلیل پاسداشت یک عمر فعالیت فرهنگی حائری در حوزه نسخ خطی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

حائری 17 سال عضو هیئت مولفان لغتنامه دهخدا بود و بر چاپ چند جلد از آن نیز نظارت داشت. وی بیش از نیم قرن در کتابخانه مجلس شورای اسلامی مشغول به خدمت بوده و نزدیک به 20 سال از این دوران را عهده‌دار ریاست کتابخانه مجلس بوده است.

این اندیشمند ایرانی صاحب نظریه «بازنویسی تاریخ علم بر اساس بازنویسی فهارس نسخ خطی» است که جایزه‌ای جهانی را نیز برای وی به ارمغان آورده است.