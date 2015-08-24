صالحی درگذشت حائری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سید عباس صالحی معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور پیامی درگذشت عبدالحسین حائری کتاب شناس، فهرست نگار و پژوهشگر نسخ خطی را تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
با نهایت تاسف و تاثر درگذشت عبدالحسین حائری کتاب شناس و پژوهشگر نسخ خطی را تسلیت گفته و از خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و غفران و برای بازماندگان طول عمر مسالت دارم.
وی بیش از ۵۰ سال از عمر شریف خود را در کتابخانه مجلس به امر فهرستنویسی، تصحیح و پژوهش نسخ خطی سپری کرد و تا پایان عمر از مطالعه و پاسخگویی به اهل علم پژوهش دریغ نکرد.
روحش شاد و یادش گرامی.
سید عباس صالحی
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