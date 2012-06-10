ارزشهای ایثار و شهادت برای جوانان بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر یکشنبه در یادواره شهدای روستای امره ساری اظهار داشت شهدا، مطیع امر و مجاهدان راستین راه خدا و دلداده ولی فقیه بودند.



وی افزود: عنصر ایمان و اخلاص، مردان و زنانی این گونه می پروراند که ایثار و جان فشانی در راه آرمان های الهی را با عمل خویش، معنی می کنند.



طاهایی، حفظ وحدت و تقویت هم دلی را یادگار سترگ شهدا در عرصه حراست از اهداف انقلاب اسلامی دانست و یاد آور شد: امروز همگان باید چون شهدا دغدغه حرکت در حریم حق را در خود تقویت کنیم.



استاندار مازندران با بیان اینکه شهدا در وصیت نامه های خود دغدغه اطاعت و پیروی از ولایت فقیه را داشتند، خاطر نشان ساخت: حراست از آرمان های امام (ره) و حرکت در پشت سر رهبری و تبعیت از فرامین معظم له، عمل به وصیت شهیدان است.

طاهایی افزود: شهیدان با خون شان به ما آموختند چگونه در این مسیر گام برداشته و استوار بمانیم.



وی، امنیت و استقلال ایران اسلامی را از برکات خون مطهر شهدا دانست و بیان داشت: پیام انقلابی شهدای ایران، از مرزهای کشور فراتر رفته و موجی توفنده از داد خواهی، آزادی طلبی و بیداری اسلامی را در منطقه به پا کرده است.



استاندار مازندران با تاکید بر اینکه امروز، رسالت بزرگی بر دوش یادگاران دفاع مقدس است، افزود: برگزاری این یادمان ها و یادواره ها، اقدام بسیار ارزشمندی است که باید تداوم یابد.



طاهایی، خواستار معرفی بیشتر و بهتر ارزشهای انقلاب و آرمان های شهدا به نسل جوان شد و عنوان کرد: هر محفلی که به یاد شهیدان و در محضر شهیدان برپاست، آن جا محضر خداوند است.