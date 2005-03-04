نظارت ستاد تسهيلات نوروزي بر چگونگي كيفيت و ارايه خدمات درهتلها

خسرو گلشن ايرانپوردر گفتگو باخبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر بابيان اين مطلب گفت: نظارت بر خدمات ارايه شده در هتلها و مراكز اقامتي جزء وظايف اصلي جامعه هتلداران است كه در طول سال بطور مستمر انجام مي شود اما در اين تعطيلات نيز با همكاري ستاد تسهيلات نوروزي اين نظارتها بيشتر مي شود.

وي با اشاره به اينكه هر انساني در طول زندگي خود به سفر نياز دارد، افزود: هدف ما جلب رضايت مشتري است بنابراين تمامي قوانين موجود براي پذيرايي مطلوب از مردم بكار گرفته مي شود و همچنين وظيفه ما است تا اقدامات لازم را درجهت نهادينه كردن سفر در سبد خانواده هاي ايراني انجام دهيم تا عموم مردم بدانند كه فقط نبايد در برخي فصلهاي شلوغ و تعطيلات به مسافرت بروند .

وي در خصوص قيمت هتلها در ايام نوروز،خاطرنشان كرد: در همه كشورهاي دنيا اين گونه است كه قيمت هتلها درشهرها و مناطق مختلف متغاير با يكديگر هستند و اين امر بستگي به مقتضيات زمان و مكان ، فصلهاي مختلف ، ايام تعطيلات ، گردشگر پذير بودن آن استان ، وضعيت آب و هوا و.. دارد و دركشورما نيز تمام تلاشمان اين است كه با برنامه ريزي هدفمند و شفاف نرخها طوري تنظيم شوند تا مردم رادرفصلهاي مختلف تشويق به سفر كردن كنند و همچنين در جهت رضايتمندي مشتريان تمام سيستگذاريها به منظور عدم افزايش قيمتها صورت مي گيرد.

دبير جامعه هتلداران تاكيد كرد: در فصلهايي كه مسافرت در آن كمتر انجام ميشود بايد سفر ها را بصورت تور وگروهي برگزار كنيم در اين صورت با توجه به تعداد زياد مسافران قيمتها نيز كاهش خواهد يافت.