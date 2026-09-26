به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، بر اساس نتایج نظرسنجی انجام شده توسط شرکت «امپیجی»، ۳۹.۷ درصد شهروندان ارمنستان معتقدند که پایگاه نظامی روسیه برای تأمین امنیت ارمنستان لازم است و ۲۴.۷ درصد معتقدند که پایگاه باید باقی بماند.
روسیه از دهه ۱۹۹۰ حضور نظامی خود را در ارمنستان حفظ کرده است. مهمترین بخش این حضور، پایگاه نظامی ۱۰۲ روسیه در گیومری است که در چارچوب توافقهای دوجانبه فعالیت میکند و از اصلیترین مؤلفههای همکاری امنیتی دو کشور به شمار میرود.
روسیه همچنین سالها نیروهای مرزبانی خود را در بخشهایی از مرزهای ارمنستان با ترکیه و ایران و نیز در دیگر نقاط مرزی مستقر کرده بود. با این حال، این حضور در سالهای اخیر کاهش یافته است؛ نیروهای مرزبانی روسیه در سال ۲۰۲۴ فرودگاه زوارتنوتس را ترک کردند و تا ابتدای سال ۲۰۲۵ نیز از چندین پاسگاه مرزی خارج شدند.
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