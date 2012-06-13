133 نشریه در آذربایجان شرقی مجوز فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر ، علی داننده صبح امروز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل ان اداره کل اظهار داشت: از این تعداد نشریه ، 8 نشریه در قالب روزنامه مجوز فعالیت دارند و به صورت روزانه منتشر می‌شوند.



وی همچنین از مجوز 40 هفته‌نامه، 39 فصلنامه، 29 ماهنامه، 3 دو هفته نامه، 7 دو فصلنامه، 4 دوماهنامه، یک دوشماره در هفته و 2 سه شماره در هفته در سطح استان خبر داد و گفت: در مجموع از 133 نشریه دارای مجوز 99 نشریه منتشر می‌شوند.



داننده افزود: توزیع 48 نشریه از موارد یاد شده با گستره سراسری، 28 نشریه با گستره شمالغرب کشور، 15 نشریه با گستره استانی و 6 نشریه با گستره برون مرزی است.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گفت: از 133 نشریه یاد شده 45 نشریه به صورت دوزبانه و فارسی – آذری، 5 نشریه به زبان انگلیسی، 19 نشریه به زبان انگلیسی – فارسی و یک نشریه به زبان عربی مجوز فعالیت دریافت کرده اند.



وی افزود در سال 1390، هفت نشریه علمی – تخصصی در سطح استان مجوز فعالیت دریافت نمودند و 174 نشریه نیز در انتظار دریافت مجوز قرار دارند.



داننده همچنین از فعالیت 11 خبرگزاری رسمی در سطح استان خبر داد.



وی تعداد دکه‌های مطبوعاتی فعال در سطح استان را نیز 134 دکه عنوان کرد.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تاکید کرد: در برهه کنونی جهان و با توجه به گسترش روزافزون ارتباطات در عرصه‌های مختلف ، بیش از هر زمان دیگری ضرورت توجه به موقعیت، نقش و مسئولیت مطبوعات به منظور تدوین استراتژی توسعه فرهنگی،‌سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... در جامعه احساس می‌شود.



وی همچنین وضعیت انتشار مطبوعات استانی را از لحاظ کمی و کیفی مطلوب ارزیابی کرده و گفت: پس از استانهای قم،‌ اصفهان و خراسان رضوی، استان آذربایجان شرقی از لحاظ کمیت نشریات منتشر شده در رتبه چهارم کشوری قرار دارد.



داننده تاکید کرد: مطبوعات به عنوان یکی از مهمترین رسانه‌های جمعی،‌ نقش مهمی در شکل گیری واقعیت‌های اجتماعی دارند و باید با انعکاس درست واقعیت‌ها زمینه تعالی ایران اسلامی را فراهم نمایند.