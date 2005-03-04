شبهات مسئله مهدويت را با منطق و برهان برطرف كنيد

به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، گروهي از دانش پژوهان مركز تخصصي مهدويت روز پنج شنبه با آيت الله فاضل لنكراني ديدار كردند. در اين ديدار آيت الله فاضل لنكراني ضمن تأكيد بر پرداختن به مسئله مهدويت در حوزههاي علميه گفت : شما سربازان امام زمان ـ عج ـ هستيد و بايد تلاش بيشتري در زمينه مهدويت داشته باشد. ضروري بود، چنين تشكلي در حوزههاي علميه پيش از اينها تشكيل ميشد. كار شما پر اهميت است و با اين كار كسري مهم حوزه را جبران ميكنيد.
وي به ادعاي برخي افراد مبني بر رابطه با حضرت مهدي ـ عج ـ و ساير شبهات مهدويت اشاره كردند و افزود: بايد در برابر انحرافات در مسئله مهدويت به طور جدي بايستيد و با منطق و استدلال از مباني درست مهدوي دفاع كنيد. قشر جوان بيانهاي منطقي و برهاني را ميپذيرد.
وي گفت: روزي در مسجد گوهرشاد، شهيد مطهري را ملاقات كردم و به ايشان گفتم شما كتابهاي زيادي نگاشتهايد و همه قابل استفاده است، اما كتابي كه تمام عقايد شيعه از جمله توحيد و معاد و باقي موارد را دربر گيرد، ننوشتهايد تا جوان با مطالعه آن در ظرف يك هفته با مباني اعتقادي شيعه آشنا شود. شهيد مطهري وعده نوشتن چنين كتابي را به من داد ولي بعد از بازگشت به تهران به شهادت رسيد.
آيت الله فاضل لنكراني از بين بردن شيعه را هدف مشترك دشمنان اسلام عنوان كرد و بيان داشت : در شرايطي هستيم كه شيعه مورد هدف دشمنان است. به تازگي نقشههايي كشيدهاند كه شيعه را به دست شيعه تخريب كنند. از جمله جريانات قيام امام حسين ـ ع ـ را تحريف ميكنند. اخيراً شخصي گفته است همه موجودات عالم به جز خدا داراي نقطه ضعف هستند و نقطه ضعف امام حسين (ع ) حضرت عباس است. نقطه ضعف يعني چه؟ امام در نهايت درجه كمال انسانيت است. امام حسين (ع ) بهتر از همه حضرت عباس را ميشناخت. آيا شدت علاقه به جهت كمالات معنوي نقطه ضعف است؟
وي خاطر نشان كرد : بدانيد كه ائمه ما، تمام نيازها را بيان كردهاند و چيزي را فروگذار نكردهاند. هيچ مذهبي به اندازه مذهب ما روايت و حديث ندارد. نه فقط در مسايل فقهي بلكه در ابواب مختلف كلامي، تفسيري و اخلاقي روايات زيادي در دست ما قرار دارد. امام جواد (ع ) 7 ساله ما در مجموعه چند جلسه علمي، سي هزار مسئله را جواب ميدهند و فقط يك مسئله را از رقيب ميپرسند و او نميتواند جواب دهد، به همين دليل، شيعه مانند اهل سنت نيازي به قياس و استحسان ندارد.
آيت الله فاضل لنكراني در خاتمه به حضار سفارش كرد : طوري كار كنيد كه جاي حرف باقي نماند. ان شاء الله امام زمان ـ عج ـ شما را تأييد ميكند و چون كار مربوط به امام زمان ـ عج ـ است، بيشتر موفق هستيد.
در ابتداي اين ديدار حجت الاسلام پور سيد آقايي ضمن تعريف وظايف مركز تخصصي مهدويت به ارائه گزارش و عملكرد اين گروه پرداخت.
آيت الله فاضل لنكراني روز پنجشنبه سيزدهم اسفندماه در ديدار دانشپژوهان مركز تخصصي مهدويت ضمن تأكيد بر پرداختن به مسئله مهدويت در حوزه علميه اظهار داشت: شبهات در زمينه مهدويت را به طور منطقي و برهاني حل كنيد تا مورد استقبال نسل جوان قرار گيرد.
به گزارش گروه دين و انديشه "مهر" به نقل از رسا، گروهي از دانش پژوهان مركز تخصصي مهدويت روز پنج شنبه با آيت الله فاضل لنكراني ديدار كردند. در اين ديدار آيت الله فاضل لنكراني ضمن تأكيد بر پرداختن به مسئله مهدويت در حوزههاي علميه گفت : شما سربازان امام زمان ـ عج ـ هستيد و بايد تلاش بيشتري در زمينه مهدويت داشته باشد. ضروري بود، چنين تشكلي در حوزههاي علميه پيش از اينها تشكيل ميشد. كار شما پر اهميت است و با اين كار كسري مهم حوزه را جبران ميكنيد.
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