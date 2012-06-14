به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، یک منبع وابسته به وزارت کشور عراق اعلام کرد: نیروهای امنیتی ظهر امروز یک هواپیمای جاسوسی کوچک پیشرفته را در خیابان "القناه" در شرق بغداد سرنگون کرده اند.

منبع مذکور که نامش را فاش نکرد افزود: نیروهای امنیتی تلاش می کنند مکانی که این هواپیما از آن حرکت کرده، این که چگونه خود را به این منطقه رسانده است را مشخص کنند آنها همچنین در حال تشریح و تحلیل این هواپیما هستند.

این منبع بیان کرد: این هواپیما شبیه کبوتر نامه بر است که دارای چهار دوربین، فرستنده و نقشه های برقی است.

خبر دیگر از عراق اینکه وزارت خارجه این کشور اعلام کرد: "هوشیار زیباری" وزیر خارجه عراق به دعوت رسمی "سرگئی لاوروف" همتای روسی خود رهسپار مسکو شده است.

وزارت خارجه عراق بیان کرد: طرفین بحران سوریه و چگونگی برون رفت این کشور از بحران و نتایج مذاکرات ایران با گروه 5+1 را مورد رایزنی قرار خواهند داد.

از سوی دیگر "عمار الحکیم" رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: این که برخی دیگری را تهدید به افشای پرونده تخلفات قانونی،اداری، فساد مالی یا اداری می کنند راه درستی نیست و مخالف اصول دموکراسی است.

وی افزود: اگر برخی موضوعاتی برای افشا کردن دارند چرا آنرا بیان نمی کنند و آنرا برای روز مبادا گذاشته اند؟

رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق گفت: بین المللی کردن بحران عراق و وارد کردن طرفهای خارجی نشانه ناتوانی رهبران سیاسی در حل مشکلاتشان است به ویژه که عراق رهبران فهیمی دارد که بدون دخالت خارجی می توانند مشکلات خود را حل کنند.

حکیم افزود: نه منتفی شدن سلب اعتماد از دولت و نه رسیدن تعداد نمایندگان برای سلب اعتماد به حد نصاب لازم هیچکدام مشکل عراق را حل نمی کنند.

وی اظهار داشت: گروههای سیاسی بهتر است از اظهارات آتشین دست بردارند و با ایجاد فضای آرام امکان حل بحران را فراهم آورند.

حکیم گفت: راه حلهای مطرح شده واقعی به نظر نمی رسد واین به مفهوم ادامه بحران است.