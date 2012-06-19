به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری برنامه های مولودی خوانی در منازل، مساجد و تکایا در مناسبت های مذهبی به ویژه در ایام مبعث حضرت رسول (ص) یکی از ویژگی های اصلی استان کردستان در مناطق شهری و روستایی این خطه از ایران اسلامی به شمار می رود.

در جریان برگزاری این جشن ها که گاه افراد به صورت شخصی و در منازل خود و یا به صورت گروهی در مساجد و تکایا برگزار می کنند مردم ضمن حضور در این مکان های مذهبی به راز و نیاز با خداوند متعال می پردازند و شب بعثت آخرین پیامبر خدا را به جشن و سرور می گذرانند.

برگزاری برنامه های مولودی خوانی از گذشته های بسیار دور در استان کردستان رواج داشته است و علیرغم گذشت سالیان بسیار و ماشینی شدن زندگی به ویژه در مناطق شهری ولی همچنان با فرارسیدن این ایام بار دیگر نوای خوش مولودی خوانی در آسمان استان کردستان طنین انداز می شود.

معمولا رسم بر این است که برنامه های مولودی خوانی از شب بعثت رسول اکرم (ص) آغاز می شود و این برنامه طی سه الی چهار روز بعد از این مناسبت و با حضور و مشارکت افراد مختلف در آن ادامه پیدا می کند و افراد نیز سعی می کند در مراسم های برپا شده نقش و حضور پر رنگی داشته باشند.

جمعیت استان کردستان همانند چند استان دیگر کشور تلفیقی از مردمان شیعه و سنی است که همه ساله با شور و شوق فراوان به استقبال جشن ها و اعیاد بزرگ اسلام می روند و با برگزاری آئین های مختلف از جمله مولودی خوانی در مساجد و تکایا این ایام را گرامی می دارند که اوج این برنامه ها همزمان با آغاز ایام هفته وحدت است.

مراسم مولودی خوانی به شکلی است که اشعاری با نثر زیبا در وصف حضرت محمد (ص) از کودکی تا زمان وفات سروده شده است و یک نفر که صدای خوش دارد همراه با نوای دف، دو طبل و شمشال آنها را می خواند و جمع حاضر نیز بعضی از مصراع ها را تکرار کرده و مراسم این گونه ادامه می یابد.

در این مراسم ابتدا چند آیه از قرآن مجید تلاوت می شود، بعد از بیان مقدمه ای کوتاه، فصلی از "قصیده بردیه" خوانده می شود، این اولین و معمولی ترین بخش از مولودخوانی است که البته همه حاضران در این محفل این اشعار را حفظ هستند و همزمان و همصدا در نوبت خود، شعرهای سربند را تکرار می کنند که نوای خوش به وسیله دف، تاس، دوطبله و گاهی شمشال نیز همراهی می شود.

همزمان با برگزاری مراسم های مولودی خوانی در منازل آئین های ویژه ای نیز با مشارکت اهالی محل و البته به شکلی گسترده تر و با مشارکت جمعی از اقشار مختلف مردم در مساجد نیز برگزار می شود و در آن گروه های دف نوازی و مولودی خوانی به اجرای برنامه می پردازند.