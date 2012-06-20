به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد شاهی صبح روز چهارشنبه در اولین همایش تجلیل از دانش آموزان برگزیده ورزشی شهرستان دامغان در سالن اجتماعات کانون معراج این شهرستان با اشاره به اجرای طرح طناب زنی ویژه دانش آموزان کلاس چهارم ابتدایی در استان سمنان اظهار داشت: طرح های ملی ژیمناستیک برای دانش آموزان پایه دوم ابتدایی و طرح سباح "آموزش شنا" برای دانش آموزان پایه سوم ابتدایی نیز در سال تحصیلی 92-91 در سطح آموزشگاه های ابتدایی استان سمنان اجرا خواهد شد.

وی یادآور شد: همکاری و تلاش برای اجرای طرح تحول بنیادین در آموزش و در راستای اجرای سیستم نظام آموزشی 3-3-6 از برنامه های معاونت تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان تصریح کرد: یکی از برنامه های این معاونت در سال تحصیلی جدید اولویت بخشی به درس تربیت بدنی در مدارس ابتدایی سطح استان سمنان خواهد بود.

وی گفت: تمام سعی و تلاش ها بر این است دانش آموزان را با تمامی رشته های ورزشی آشنا و زمینه حضور آنان را در مسابقات ورزشی استانی و کشوری فراهم کنیم.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دامغان نیز اظهار داشت: نگاه دولت به ورزشکاران یک نگاه استراتژیک است.

محمد علی امانی افزود: تحول اساسی در امر و مقوله ورزش در سطح مدارس از سیاست های دولت و وزارت آموزش و پرورش است.

دبیر شورای آموزش و پرورش دامغان اضافه کرد: ایجاد معاونت تربیت بدنی و سلامت در وزارت آموزش و پرورش یکی از ابتکارات این وزارتخانه و شخص وزیر آموزش و پرورش است که به ورزش و سلامت در مدارس توجه ویژه و اساسی دارد.

به گزارش مهر: در این آیین از 102 دانش آموز ورزشکار که در رقابت های قهرمانی استان و در رشته های ورزشی والیبال، بسکتبال، دو و میدانی، آمادگی جسمانی، طناب زنی و شنا موفق به کسب رتبه اول شده بودند با اهدا لوح و جوایزی تجلیل به عمل آمد.

این آئین از سوی کارشناس تربیت بدنی مدیریت آموزش و پرورش دامغان برگزار شده بود.