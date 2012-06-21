آغاز پخش آزمایشی بخش خبری صدا و سیمای مرکز البرز

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل صدا و سیمای البرز در حاشیه بازدید استاندار از استودیو پخش خبر مرکز از آغاز پخش آزمایشی خبر تلویزیونی صدا و سیمای مرکز البرز خبر داد.

ناصر صفارادامه داد: پس از آمده شدن استودیو خبر این مرکز با حضور استاندارالبرز پخش آزمایشی خبرصدا و سیمای مرکز البرز آغاز شد.

این مدیر ضمن ارائه گزارشی از روند راه اندازی واحد خبر گفت: طبق توافقات صورت گرفته به رغم مشکلات و کمبودهای موجود در این خصوص، به حول و قوه الهی همکاران مرکز توانسته اند با در نظر گرفتن استانداردها،

کار را تا به اینجا پیش ببرند و امروز شاهد پیشرفتهای خوبی در این زمینه هستیم.

صفار ابراز امیدواری کرد: در آینده ای نزدیک همشهریان خوب استان البرز می توانند اخبار و اطلاعات استان را از شبکه خبر مرکز البرز مشاهده نمایند.

در این بازدید مهندس کرمی مدیر فنی مرکز نیز با ارائه توضیحات تخصصی مراحل فنی کار را تشریح کرد.

همچنین گودرزی مدیر بخش خبر صدا و سیمای البرز نیز به اتفاق سایرهمکاران این حوزه با حضور در استودیوی خبر، پخش یک باکس خبری 15 دقیقه ای را برای حاضران نمایش داد و ابراز امیدواری کرد: تحریریه خبر مهمترین رویدادهای استان را در اسرع وقت از این بخش به روی آنتن می برد.



در پایان عیسی فرهادی استاندار البرز ضمن ابراز خرسندی از پیشرفت کار همکاران مرکز اعلام نمود امیدواریم همیشه شاهد تلاشهای موفقیت آمیز و خبرهای خوش صداوسیمای البرز باشیم.



خاطرنشان می شود فرهادی استاندار البرز همچنین از تأمین هزینه برای خرید یک دستگاه استودیو سیار به مرکز البرز در آینده خبر داد.

مدیر روابط عمومی صدا و سیمای البرز نیز در آیین از تلاش این مرکز برای اطلاع رسانی به موقع از رویدادها و خدمت به شهروندان البرز خبر داد.

سارا سادات حسینی گفت: پس از پخش دوره آزمایشی بخش خبر، زمان دقیق راه اندازی بخش اصلی از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.