به گزارش خبرنگارمهر، جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا از 19 تیرماه در یاسوج آغاز شده است و 22 تیر ماه نیز با معرفی فیلمسازان برتر خاتمه خواهد یافت. شب گذشته با خبر شدیم دو فیلمساز از دامنه های البرز درجشنواره دنا حضور پیدا کرده اند و به بخش مسابقه چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا راه یافته اند.

از این رو گفتگویی با محمد حسین عابدی فیلمساز فیلم کوتاه " گاهی به خورشید نگاه کن" ترتیب دادیم تا در جریان جزئیات ساخته اخیر او قرار بگیریم.

محمد حسین عابدی اصالتاً متعلق به کویر است و از شهرهنرمند پرور یزد به عرصه هنرهفتم پا گذاشته است.

وی دیپلم سینمای خود را از هنرستان هنرهای زیبای شهر یزد اخذ نموده و لیسانس کارگردانی اش را هم از دانشگاه سوره اصفهان کسب کرده است.

ساخت ده ها فیلم کوتاه، تدوین 50 فیلم و ساخت فیلمهای مستند برای جشنواره ها و سوگواره های عاشورایی بخشی از فعالیت این فیلمساز محسوب می شود.

محمد حسین عابدی درباه ساخته اخیرش" گاهی به خورشید نگاه کن" که کاندید بخش مسابقه چهل وهشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان یاسوج شده است، می گوید: این فیلم سه دقیقه ای داستان پیرمردی را به تصویر می کشد که 110 سال از سن او می گذرد و در ظهر روز عاشورا در یکی از روستاهای یزد در مراسم عزاداری درد دل های خود را با امام حسین (ع) واگویه می کند.

وی در توصیف سکانس هایی از این فیلم عنوان می کند: این فیلم با عزاداری و سمبل های نمادینی از علم ها و بیرق های جلوه بصری یافته است.

عابدی ژانر فیلم سازی خود را متعلق به سینمای مستند می داند و ادامه می دهد: " گاهی به خورشید نگاه کن" به سینمای مستند نزدیک است.

وی درباره سوژه یابی برای ساخت این فیلم و فیلمنامه آن نیز عنوان می کند: از آنجا که سبک فیلمسازی به سیاق مستند و تجربی است از این رو لحظات فیلم نیز در لحظه شکل گرفت.

عابدی افزود: فیلمنامه نیز به همین طریق روایت شد.

وی علت نام گذاری فیلم کوتاه خود را تحت عنوان " گاهی به خورشید نگاه کن" اینگونه تبیین می کند: در بخشی از این فیلم خورشید پشت ابرها در آسمان پنهان است و همین امر موجب سردی هوا و نوعی عدم برقراری ارتباط با آسمان است، و درست هنگامی که ابرها کنار می روند فرصت ها برای عقد گشایی ها باز می شود و خورشید در آسمان نمایان می گردد.

محمد حسین عابدی می گوید: حضور خورشید در آسمان تلنگری است تا با نگاه عمیق تری گاهی اوقات به آسمان نگاهی بیندازیم و با واگویه های خود را با خالق هستی درمیان بگذاریم.

وی که عهده دار اکثر بخش های ساخت این فیلم بوده است درباره عوامل فیلمساز در فیلم " گاهی به آسمان نگاه کن" می گوید: تمامی بخش ها اعم از کارگردانی، تصویربرداری، فیلمنامه و... را به تنهایی انجام داده ام و فقط تهیه کنندگی آن را انجمن سینمای جوان استان البرز عهده دار بوده است.

فیلم کوتاه سه دقیقه ای " گاهی به خورشید نگاه کن" در حال حاضر به بخش مسابقه چهل و هشتمین جشنواره منطقه ای سینمای جوان دنا در یاسوج راه یافته و توانسته است نظر هیئت داوران را در بخش تجربی به خود جلب نماید، این جشنواره تا 22تیرماه ادامه دارد و ممکن است در سایر بخش های داستانی و...نیز عناوینی را کسب کند.