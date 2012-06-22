امید سدهای لرستان به مهر ماندگار/ وعده ای برای سال تاریخی در بخش آب!

به گزارش خبرنگار مهر، استان لرستان در حال حاضر به عنوان سومین منطقه پرباران کشور مطرح است در حالیکه همچنان میلیاردها مترمکعب از آبهای جاری این استان به راحتی از لرستان خارج می شود تا کشاورزی لرستان در نقطه صفر باقی بماند و صنعت هم بهره ای از این نعمت خدادادی نبرد.

بنابر آمار اعلام شده از سوی شرکت آب منطقه ای استان لرستان سالانه 12.5 میلیارد مترمکعب آب از استان لرستان خارج می شود که 63 درصد از این میزان آب از حوزه کارون بزرگ و به طور عمده رودخانه دز و مابقی از حوزه کرخه خارج می شود و در پشت سدهای دز، کرخه و کارون و دیگر سدهای استان خوزستان جمع می شود.

این در حالیست که از میزان آب خارج شده از استان لرستان در حوزه کرخه 66 درصد از سیمره تخلیه و 33 درصد باقی مانده از حوزه کشکان خارج می شود.

تشنگی مردم و اراضی کشاورزی در دیار آبها!

وضعیت خروج میلیاردها مترمکعب از استان لرستان در حالیست که عدم مهار آبها در استان لرستان موجب چالش جدی در حوزه صنعت، کشاورزی و آب شرب در یکی از پر آب ترین استانهای کشور شده است.

هم اکنون صدها روستای لرستان همچنان از نعمت آب شرب محروم هستند و 75 درصد اراضی کشاورزی این استان پرآب در کمال ناباوری دیم است تا هر ساله خشکسالی معیشت مردم این دیار را قربانی کند.

از طرف دیگر لرستان در حالی از نعمت آب فراوان و خاک حاصلخیز برخوردار است که همچنان در ابتدای جدول استانهای بیکار کشور جا خوش کرده و سالهاست این عنوان را از دست نداده است.

سهم صفر درصدی مهار آبها در استانی که 12 درصد آب کشور را در اختیار دارد

این در حالیست که به نظر می رسد رفع مشکل بیکاری لرستان را باید در توجه ویژه به بخش کشاورزی و منابع آب به عنوان پایه اقتصاد لرستان جستجو کرد به طوریکه کارشناسان امر معتعقدند که در یک فرصت کمتر از 5 سال می توان در این بخش بیش از 125 هزار شغل را ایجاد کرد.

و اما دستیابی به آرزوی 125 هزار شغل که توسط معاون اول رئیس جمهوری در سفر به لرستان نیز مطرح شده در گرو تامین اعتبارات مورد نیاز برای بهره برداری از سدهای موجود در لرستان و توسعه شبکه های آبیاری و اراضی کشاورزی استان است؛ آرزویی که هنوز تا محقق شدن فاصله زیادی دارد.

استان لرستان با دارا بودن 12 درصد آبهای جاری کشور و 552 میلی متر بارندگی یکی از مناطق مهم کشورمان در حوزه آب است. پتانسیلی که دهها سال است بدون استفاده رها شده و مردم این استان منتظرند تا پروژه های سدسازی در این استان به بار بنشیند.

این در حالیست که برای دستیابی به مزایای یاد شده لرستانیها سالهاست با موضوع در دست اجرا بودن 6 سد امیدوار نگه داشته شده اند تا این سدها روزی به بهره برداری برسد و علاوه بر اینکه اراضی کشاورزی شان را رونق دهد، آنها را از بی آبی و بیکاری نجات بخشد.

برنامه های دولت برای تکمیل سدهای لرستان

علی اکبر محرابیان دستیار ویژه رئیس جمهور عصر پنج شنبه در جلسه جمع بندی پروژه های مهر ماندگار استان لرستان با اشاره به پروژه های "مهر ماندگار" وزارت نیرو در استان لرستان اظهار داشت: یکی از پروژهای مهر ماندگار وزارت نیرو در لرستان سد مروک است که این پروژه تا دهه فجر سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به پروژه سد مخزنی ایوشان در استان لرستان نیز عنوان کرد: این سد تا پایان اسفندماه سال جاری به بهره برداری می رسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: تخصیص اعتبارات سد مخزنی ایوشان به صورت 6 ماهه و 100 درصد خواهد بود.

محرابیان با اشاره به روند اجرای سد حوضیان در استان لرستان گفت: بدنه این سد تا آبان ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی زمان بهره برداری از سد کمندان در استان لرستان را اردیبهشت ماه سال 92 عنوان کرد و گفت: همچنین شبکه آبیاری این سد نیز تا خرداد ماه سال 92 به اتمام می رسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه خط انتقال آب و تونل کاکارضا به خرم آباد را اردیبهشت ماه سال 92 به بهره برداری خواهیم رساند، ادامه داد: همچنین سامانه آب بند پروژه کاکارضا نیز در سالجاری توسط پیمانکار شروع می شود.

سال 91 سال تاریخی در حوزه آب لرستان

وی با اشاره به اجرای مرحله اول سد آبسرده در شهرستان بروجرد نیز بیان داشت: این فاز از سد آبسرده تا فروردین ماه سال 92 به بهره برداری می رسد.

دستیار ویژه رئیس جمهور تصریح کرد: همچنین طرح شبکه آبیاری و زهکشی این سد نیز جزء پروژه های مهر ماندگار قرار گرفته است.

محرابیان با اشاره به بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی دشت جایدر و ولیعصر گفت: این پروژه نیز در سه ماهه نخست سال 92 به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه تصفیه خانه آب شهر ازنا و همچنین خط انتقال آن تا اردیبشهت ماه سال 92 افتتاح می شود، زمان تکمیل سد خان آباد را نیز تا پایان سالجاری عنوان کرد.

محرابیان با تاکید بر تسریع در اجرای پروژه های مهر ماندگار حوزه وزارت نیرو در استان لرستان عنوان کرد: به طور حتم با اجرای این پروژه ها سال 91 لرستان شاهد سال تاریخی در حوزه آب خواهد بود.