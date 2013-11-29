"کمندان" همچنان در کمند کمبود اعتبارات/ سد کوچکی که در آستانه 10 سالگی قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سد مخزنی کمندان از پروژه های آبی استان لرستان است که در مقایسه با پروژه های مشابه در دیگر استانهای کشور روند تکمیل و بهره برداری از آن بسیار طولانی شده است تا این موضوع منجر به انتقادات مردم شود.

این سد با هدف ذخیره سازی جریانهای سطحی توأم با مهار سیلابهای رودخانه "ماربره" به منظور تأمین آب مورد نیاز کشاورزی دشت پایین دست و تأمین آب شرب مورد نیاز شهرستانهای ازنا و الیگودرز در 15 کیلومتری جنوب شهرستان ازنا و در فاصله حدود دو کیلومتری شمال روستای کمندان در دست احداث است.

عملیات اجرایی این سد از سال 1384 آغاز شده و پیش بینی شده بود که در صورت تامین اعتبار طی سالجاری به بهره برداری برسد که این امر همچنان محقق نشده است و به نظر می رسد با استمرار این وضعیت شاهد بهره برداری این پروژه طی امسال هم نباشیم.

سد کمندان از نوع خاکی با هسته رسی و با مساحت حوضه آبریز 76.47 کیلومترمربع است. حجم بدنه این سد را چهار میلیون و 400 هزار مترمکعب و حجم مخزن سد 28 میلیون مترمکعب و حجم تنظیم سد مخزنی کمندان سالانه 72 میلیون مترمکعب است.

ارتفاع این سد از بستر رودخانه 64 متر، طول تاج 650 متر، عرض تاج 10 متر و عرض سد در بستر 383 متر است و در صورت بهره برداری از این پروژه آب مورد نیاز برای بخش کشاورزی و آب شرب منطقه تامین خواهد شد.

مطابق پیش بینی انجام شده دو میلیون مترمکعب از حجم سد کمندان برای نیاز زیست محیطی منطقه و 14 میلیون مترمکعب در سال برای تامین آب آشامیدنی شهرهای ازنا و الیگودرز و مابقی آن برای بهبود و توسعه اراضی پایاب سد به میزان هفت هزار و 380 هکتار به مصرف خواهد رسید.

طرح سد کمندان از دو بخش تونلهای انحراف آب و سد مخزنی و جاده جایگزین کمندان تشکیل شده که در طول یک دهه گذشته همچنان این پروژه آماده بهره برداری نشده است.

استاندار لرستان در جریان بازدید از پروژه سد کمندان شهرستان ازنا به خبرنگار مهر گفت: این طرح حدود 10 سال است که آغاز شده و اگر این روند ادامه داشته باشد تا 10 سال آینده نیز بهره برداری نمی شود.

هوشنگ بازوند به موانع پیش روی بهره برداری از این پروژه اشاره کرد و بیان داشت: این طرح در حال حاضر با مشکلات مالی و کمبود اعتبار مواجه است.

وی یادآور شد: به دنبال رفع مشکلات سد کمندان هستیم و در نظر داریم با اختصاص منابع جدید و مدیریت منابع، این طرح هر چه زودتر به بهره برداری برسد.

استاندار لرستان با اشاره به طولانی شدن پروژه های عمرانی در استان عنوان کرد: متاسفانه میانگین عمر اجرای پروژه های عمرانی در استان لرستان بیش از 10 سال است که باید برای رفع این مشکل چاره اندیشی شود.

بازوند عنوان کرد: طولانی شدن پروژه های عمرانی در لرستان به معنی فرصت سوزی است و این میزان تاخیر شیرینی بهره برداری از این پروژه ها را در کام مردم تلخ می کند.

وی یادآور شد: وضعیت طولانی شدن پروژه ها در این استان به گونه ای است که پروژه های عمرانی نیمه تمام در لرستان نه تنها به عنوان یک مطالبه اقتصادی بلکه به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است.

استاندار لرستان با اشاره به برنامه سفر به شهرستانهای مختلف استان و بازدید از پروژه ها ابراز امیدواری کرد که در جریان این بازدیدها تدابیر لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اندیشیده شود.