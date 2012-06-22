تبیین ابعاد شخصیتی شهید بهشتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است/ دفاع جانانه ملت ایران از انرژی هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا شفیع زاده در خطبه های این هفته نماز جمعه رشت با اشاره به گرامیداشت یاد شهدای هفتم تیرماه سال 1360 افزود: منافقان 31 سال پیش 72 تن از یاران امام خمینی (ره) را که در راس آن شهید بهشتی قرار داشت را به شهادت رساندند.

وی اظهار داشت: منافقان با ترور و توطئه ها علیه انقلاب اسلامی درصدد دستیابی به اهداف پلید خود بودند اما با یاری خداوند متعال و با پشت سرهم گذاشتن تمام توطئه ها از سوی دشمنان، انقلاب اسلامی استوارتر و بارورتر شده است.

خطیب جمعه رشت با بیان اینکه شهید بهشتی نمونه یک انسان کامل، مخلص و انقلابی بود، گفت: شخصیت و سیره زندگی این شهید مظلوم باید بیشتر برای قشر جوان بیان شود.

وی همچنین با اشاره به هفته قوه قضائیه افزود: وظیفه خطیر قضاوت در دین مبین اسلام اجرای احکام از روی عدالت و قسط است و نهاد قوه قضائیه دژ محکمی در برابر ظالمان و ستمکاران است.

شفیع زاده گفت: نامگذاری این هفته به مناسبت شهادت مظلومانه شهید بهشتی است و هم اکنون ابعاد شخصیتی شهید بهشتی به الگویی بی بدیل برای جوانان نسل سوم جامعه تبدیل شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: مسئولان قوه قضائیه در بازستاندن حق مظلومان از ظالمان، احکام عدل الهی را در زمین جاری و بستری برای امنیت مردم فراهم سازند.

امام جمعه موقت رشت در ادامه به مذاکرات هسته ای ایران با گروه 1+5 در مسکو اشاره کرد و گفت: دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب این نکته مهم را به خوبی بدانند که مسئولان اجرایی و ملت ایران استفاده صلح آمیز از فناوری هسته ای را حق مسلم خود می دانند و تحت هیچ شرایطی از آن صرفنظر نخواهند کرد.

وی افزود: صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران امری واضح بوده و تمام کشورهای دنیا نیز این موضوع مهم را به خوبی می دانند.

شفیع زاده یادآورشد: ایران اسلامی بدون کمترین وابستگی به سایر کشورهای دنیا و تنها با اتکا به دانش جوانان خود توانست به انرژی صلح آمیز هسته ای دست یابد و به همین دلیل با تمام وجود از آن دفاع خواهد کرد.