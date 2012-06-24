بررسی اعتبار بخشی به مدرک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ‌همراه دکتر غضنفر رکن‌آبادی - سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان و هیأتی از مسئولان آموزش پزشکی کشورمان، طی دیدارهای جداگانه از دانشگاه‌های مختلف لبنان، تقویت همکاری‌های بین دانشگاهی در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و اعتباربخشی مدرک تحصیلی این دانشگاه از سوی ایران را مورد بررسی قرار دادند.

هیأت ایرانی پس از نشست مشترک با دکتر رینیه شموسی - رئیس دانشگاه سنت جوزف و رؤسای دانشکده‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری، از بخش‌های مختلف این دانشگاه از جمله آزمایشگاه‌های ژنتیک، مولکولی، داروسازی و غیره بازدید کردند.

مسئولان دانشکده پزشکی دانشگاه سنت جوزف، ضمن تمجید از تحقیقات پیشرفته علمی صورت گرفته در ایران خواستار همکاری و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران به ویژه مؤسسه رویان شدند.

در دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی و هیأت همراه با عمرو جلال العدوی - رئیس دانشگاه عربی بیروت نیز پیرامون زمینه‌های عملی همکاری در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی، علوم آزمایشگاهی و تبادل هیأت‌های تخصصی بین دو دانشگاه گفتگو شد و سپس از دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه بازدید به‌عمل آمد.

هیأت پزشکی ایرانی، همچنین نشستی با دکتر حسن چلبی - رئیس دانشگاه اسلامیه لبنان و رؤسای دانشکده‌های مختلف این دانشگاه داشت که طی آن امکان تبادل استاد و همکاری در زمینه‌های آموزش مهندسی پزشکی، پرستاری و مدیریت بیمارستانی، مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از این جلسه بازدیدی از دانشکده پرستاری دانشگاه مذکور صورت گرفت.

نشست مشترک با دکتر پطرس بارد - رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه لبنان و بازدید از امکانات آموزشی آن جهت بررسی اعتباربخشی به مدارک رشته‌های پزشکی این دانشگاه و همچنین پیشبرد همکاری‌ها در زمینه تبادل استاد و دانشجو، بورسیه‌های تحصیلی، تحقیقات مشترک دانشگاهی و غیره، از دیگر دیدارهای این هیأت بود.