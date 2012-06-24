  1. حوزه و دانشگاه
۴ تیر ۱۳۹۱، ۱۰:۴۸

بررسی اعتبار بخشی به مدرک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه لبنان

بررسی اعتبار بخشی به مدرک پزشکی دانشکده پزشکی دانشگاه لبنان

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همراه با سفیر ایران در لبنان، از دانشگاههای علوم پزشکی لبنان دیدار کردند و به بررسی اعتباربخشی به مدارک رشته‌های پزشکی یکی از دانشکده های پزشکی این کشور پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن ابوالقاسمی - رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ‌همراه دکتر غضنفر رکن‌آبادی - سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان و هیأتی از مسئولان آموزش پزشکی کشورمان، طی دیدارهای جداگانه از دانشگاه‌های مختلف لبنان، تقویت همکاری‌های بین دانشگاهی در رشته‌های پزشکی، پیراپزشکی و اعتباربخشی مدرک تحصیلی این دانشگاه از سوی ایران را مورد بررسی قرار دادند.

هیأت ایرانی پس از نشست مشترک با دکتر رینیه شموسی - رئیس دانشگاه سنت جوزف و رؤسای دانشکده‌های مختلف پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و پرستاری، از بخش‌های مختلف این دانشگاه از جمله آزمایشگاه‌های ژنتیک، مولکولی، داروسازی و غیره بازدید کردند.

مسئولان دانشکده پزشکی دانشگاه سنت جوزف، ضمن تمجید از تحقیقات پیشرفته علمی صورت گرفته در ایران خواستار همکاری و تبادل اطلاعات با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی ایران به ویژه مؤسسه رویان شدند.

در دیدار رئیس دانشکده علوم پزشکی شهید بهشتی و هیأت همراه با عمرو جلال العدوی - رئیس دانشگاه عربی بیروت نیز پیرامون زمینه‌های عملی همکاری در حوزه‌های مختلف علوم پزشکی، علوم آزمایشگاهی و تبادل هیأت‌های تخصصی بین دو دانشگاه گفتگو شد و سپس از دانشکده دندانپزشکی این دانشگاه بازدید به‌عمل آمد.

هیأت پزشکی ایرانی، همچنین نشستی با دکتر حسن چلبی - رئیس دانشگاه اسلامیه لبنان و رؤسای دانشکده‌های مختلف این دانشگاه داشت که طی آن امکان تبادل استاد و همکاری در زمینه‌های آموزش مهندسی پزشکی، پرستاری و مدیریت بیمارستانی، مورد ارزیابی قرار گرفت و پس از این جلسه بازدیدی از دانشکده پرستاری دانشگاه مذکور صورت گرفت.

نشست مشترک با دکتر پطرس بارد - رئیس دانشکده پزشکی دانشگاه لبنان و بازدید از امکانات آموزشی آن جهت بررسی اعتباربخشی به مدارک رشته‌های پزشکی این دانشگاه و همچنین پیشبرد همکاری‌ها در زمینه تبادل استاد و دانشجو، بورسیه‌های تحصیلی، تحقیقات مشترک دانشگاهی و غیره، از دیگر دیدارهای این هیأت بود.

کد مطلب 1632664

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