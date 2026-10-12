به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام‌جمعه شهرکرد حجت‌الاسلام و المسلمین فاطمی، نماینده مردم شهرکرد، بن، سامان و فرخشهر در مجلس شورای اسلامی، معاون منابع انسانی و پشتیبانی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حجت‌الاسلام و المسلمین حسین هاشمی و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، کلنگ زمین مدیریت حوزه‌ علمیه استان چهارمحال و بختیاری به زمین زده شد.

این زمین در شهرکرد به متراژ حدود ۲۱۰۰ متر از راه و شهرسازی اخذ شده و ساختمان جدید با زیربنای ۲۵۰۰ متر در سه طبقه ساخته خواهد شد.

این مرکز به عنوان قرارگاه ارتباط میان حوزه و مردم و مقر مدیریتی ۱۰ مدرسه علمیه سراسر استان فعالیت خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین اسحاق سعیدی، مدیر حوزه‌های علمیه استان در این مراسم با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها در فعالیت‌های فرهنگی، از تلاش‌های شبانه‌روزی مجموعه منابع انسانی و پیگیری‌های انجام شده برای تخصیص این زمین قدردانی و ابراز امیدواری کرد با اهتمام مسئولان و خیرین، این مرکز به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

مدیر حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری گفت: امروز همچنین دومین افتتاحیه در استان یعنی ساختمان جدید مدرسه علمیه امام صادق (ع) فارسان، برگزار خواهد شد.