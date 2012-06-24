تداوم مشکلات در بهکده رضوی خراسان شمالی/ نسخه جدید هم نتیجه نداد

به گزارش خبرنگار مهر، بهکده رضوی روستایی در 85 کیلومتری غرب شهرستان مانه و سملقان با جمعیت حدود هزار و 100 نفر، بزرگ‌ترین مرکز نگهداری مجذومین بهبود یافته کشور است.

این روستا که به صورت مجتمعی زراعی و صنعتی فعالیت می‌کند 55 هزار هکتار از بهترین و مرغوب‌ترین اراضی کشاورزی خراسان شمالی را داشته و علاوه بر آن دارای حدود 10 هزار راس دام سبک و سنگین نیز در بخش دامداری است.

بهکده رضوی که مدت‌ها با عنوان مجتمع کشت و صنعت تحت نظر کمیته امداد امام خمینی (ره) فعالیت می‌کرد با ارائه پیشنهاد جدیدی به سازمان جهاد کشاورزی واگذار شد، به این امید که مشکلات مختلف آن که در راس همه آن‌ها معوقات کارکنان این مجتمع بود مرتفع شود.

با وجود گذشت بیش از یک سال از زمان واگذاری این روستا به جهاد کشاورزی برخی از مشکلات مردم این روستا از جمله معوقات آنان همچنان لاینحل باقی مانده است، البته نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که در این مدت مجتمع زراعی دامی بهکده رضوی در بخش‌های کشاورزی و دامداری پیشرفت قابل توجهی داشته است.

وعده استاندار برای رفع مشکلات بهکده رضوی

بحدود یک سال قبل استاندار خراسان شمالی در مورد وضعیت بهکده رضوی گفت: با مدیریت جدید بهکده رضوی که در قالب مجتمع کشت و صنعت به سازمان جهاد کشاورزی واگذاری شده، مسایل و مشکلات این مجموعه برطرف خواهد شد.

ابوطالب شفقت در جمع مردم بهکده اظهار داشت: بهکده رضوی بهترین اراضی استان را دارد و با توجه به تأسیساتی که از سال‌های گذشته در این منطقه بجا مانده، با مدیریت جدید از ظرفیت‌های منطقه بیشتر استفاده خواهد شد.

وی گفت: در صورت همکاری مردم، استانداری نیز کمک‌های لازم را برای رفع مسایل و مشکلات بهکده رضوی انجام خواهد داد.

شفقت همچنین با اشاره به سرمایه مردمی در منطقه بهکده رضوی، افزود: مهم‌ترین سرمایه این منطقه استعداد مردم است و هدف مسوولان استان نیز توسعه و شکوفایی این استعدادها است.

وی گفت: بهکده رضوی سرمایه بسیار بزرگی است و با شرایطی که دارد در صورت داشتن برنامه جامع، حداقل می‌تواند برای یکهزار نفر ایجاد شغل کند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی اظهار داشت: دستگاه‌های مختلف موظفند خدمات لازم را به اهالی بهکده به عنوان یک روستا ارایه کنند و از نظر اجتماعی نیز مشکلات اهالی این منطقه را حل کنند.

شفقت بر نوسازی تاسیسات موجود در مجتمع بهکده رضوی که مربوط به سالیان قبل است تاکید کرد و افزود: برای رفع مشکلات بهکده، باید یک برنامه کوتاه مدت یکساله و یک برنامه بلندمدت 20 ساله تدوین شود.

وی گفت: ضروری است هیئت مدیره این مجتمع، مشکلات دوره گذر را بررسی کرده و با فروش ادوات اسقاطی و دام مازاد، از طریق مراجع قانونی مشکل مالکیت این مجتمع را برطرف کنند.

مشکل معوقات کارکنان بهکده رضوی حل می‌شود

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: تا پایان سال جاری 15 میلیارد ریال صرف توسعه زیرساخت‌های کشاورزی در بهکده رضوی می‌شود.

ابوالفضل یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی عنوان کرد: از وقتی که مدیریت این مجتمع بر عهده جهاد کشاورزی گذاشته شده اقدامات مناسبی برای احیای دوباره این منطقه مهم و تاثیر گذار انجام شده است.

وی از اختصاص 7 میلیارد ریال بودجه برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، احداث بند، اجرای طرح‌های آبیاری تحت فشار، کشت علوفه، زراعت، باغداری، دامداری و ... در سال 90 خبر داد و اظهار داشت: این بودجه برای سال 91 در حدود 8 میلیارد ریال تعیین شده که باید تا پایان سال جاری صرف پیشرفت کشاورزی و رفع موانع موجود در این مجتمع شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تصریح کرد: بر این اساس تا پایان سال جاری 15 میلیارد ریال بودجه صرف توسعه این منطقه مهم کشاورزی خراسان شمالی می‌شود.

یاوری بزرگ‌ترین مشکل فعلی مجتمع کشت و صنعت بهکده رضوی را مطالبات معوقه پرسنل این مجتمع دانست و افزود: لازم است بر اساس مصوبه دولت بخشی از این معوقات را کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت کند.

وی با بیان اینکه بخشی از این معوقات نیز بر عهده دولت است اظهار داشت: این نهاد در حال پیگیری برای پرداخت سهم دولت در این معوقات بوده و بزودی این مشکل مرتفع خواهد شد.

ابوالفضل یاوری در ادامه گفت: از زمانی که مدیریت این مجتمع به جهاد کشاورزی استان محول شده با تشکیل شرکت سهامی زراعی بهکده رضوی و تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل برای این منطقه مهم کشاورزی عملا مشکلات قبلی موجود مرتفع شده است.

این مسئول با اشاره به برنامه‌های کشاورزی این مجتمع در سال جاری اظهار داشت: در سال 91 با توجه به رویکرد پیاده شده در بهکده رضوی تحول ویژه‌ای از نظر میزان تولید، سودآوری و ... در این مجتمع روی می‌دهد.

مردم بهکده همچنان در انتظار

اگر چه برای رفع مشکلات مردم بهکده رضوی خصوصا مشکل معوقات کارکنان این روستا گام‌های موثری برداشته شده اما در مقام عمل هنوز اتفاق خاصی نیفتاده است.

مردم این روستا همچنان منتظرند تا ببینند بلاخره چه زمانی موعد عملی شدن وعده‌های مسئولین استان در مورد حل مشکلات آنان فرا می‌رسد.

آنان معتقدند تا زمانی که وضعیت آنان به طور کامل مشخص نشده و مشکلات موجود نیز مرتفع نشود دست و دلشان آن طور که باید و شاید به کار کردن نمی‌رود.

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گزارش: علی خادمی



