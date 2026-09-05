به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، مقامات اوپن ای آی چند هفته قبل متوجه این رویداد شدند اما آن را مخفی نگه داشتند زیرا مدیران ارشد شرکت با چالش های پس از هک پلتفرم هاگینگ فیس توسط عامل های آن دست و پنجه نرم می کردند.

این رویداد که در ماه می آغاز شد و پیش از این گزارش نشده بود، نشان دهنده افزایش تنش ها در صنعت هوش مصنوعی است. شرکت ها برای ساخت عامل های هوش مصنوعی قدرتمندتری که قادر که به انجام فعالیت های پیچیده و ارزشمند باشند، با یکدیگر رقابت می کنند و از سوی دیگر شواهد حاکی از آن است که این سیستم ها احتمالا دور زدن قوانین، سواستفاده از حفره ها و هماهنگی با یکدیگر به شیوه ای که توسعه دهندگان آن را پیش بینی نمی کنند را احتمالا آموخته اند.

عامل های هوش مصنوعی اوپن ای آی هنگام هک هاگینگ فیس به طور خودکار یک سرقت دیجیتال را برنامه ریزی کردند که به مدت بیش از یک هفته ردیابی نشد و همین امر نگرانی های این شرکت درباره قربانی کردن ایمنی به بهای پیشرو بودن هوش مصنوعی را بیشتر کرد. اکنون شکست شرکت در افشای رویداد هک تازه فاش شده که در ماه می رخ داده، احتمالا سوالات درباره نظارت آن را دوباره تجدید می کند.

این رویداد در گزارشی توسط گروهی از محققان از جمله سیدنی فون آرکس مدیر ارشد اجرایی شرکت هوش مصنوعی ناسودآور Nightingale و کورمک اسلید بایرد یک محقق هوش مصنوعی فاش شده است. آنها در اواخر آگوست هنگام بررسی اینترنت برای رصد نشانه هایی از رفتار غیرمجاز عامل هوش مصنوعی متوجه این رویداد شدند.

محققان اعلام کردند بیش از ۱۵هزار اصلاح توسط عامل های هوش مصنوعی روی یک وب سایت آلمانی زبان به نام DseWiki انجام شده که برای برنامه نویسان ارائه شده و ویرایش های مشارکتی را همراستا با وب سایت ویکی پدیا انجام می دهد.

این ویرایش ها نشان داد عامل های هوش مصنوعی اپن ای آی وب سایت را به یک تابلو اعلانات تبدیل کرده و تاکتیک هایی برای تقلب در انجام برخی فعالیت ها، دورزدن محدودیت های اوپن ای آی و مخفی کردن رفتارشان به اشتراک گذاشته اند.

فون آرکس در این باره می گوید: بعید به نظر می رسد اوپن ای آی قصد داشته این عامل ها چنین فعالیتی انجام دهند. من شک دارم آنها باید با یکدیگر هماهنگ می شدند.

پژوهشگران از آنجا متوجه فعالیت در وب سایت شدند که عامل های هوش مصنوعی با سرعت ابرانسانی کار می کردند. عامل های هوش مصنوعی همچنین روی حل چالش های فنی که ارزیابی های دیجیتالی هستند که شرکت های هوش مصنوعی برای آموزش و تست مدل هایشان استفاده می کنند، به شدت متمرکز بودند.

پیام‌ها با نام کاربرانی امضا شده بود که خودشان و یکدیگر را «عامل» می‌نامیدند. حدود نیمی از آنها نیز برای خود نام‌هایی انتخاب کرده بودند که نشان‌دهنده وابستگی به اوپن ای آی بود مانند «OpenAIResearcher» یا «OAIResearchMar۲۶».