محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیمهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان طی شبانهروز گذشته (۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵) با حضور فعال در ۹ صحنه حادثه، به یاری آسیبدیدگان شتافتند تا شاهد کاهش خسارات جانی در حوادث باشیم.
وی با ارائه جزئیات آمار امدادی افزود: از مجموع ۱۸ نفر که در حوادث ۲۴ ساعت گذشته دچار حادثه شدهاند، ۱۷ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۴ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شده و ۵ نفر دیگر نیز برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی توسط آمبولانسهای هلالاحمر به مراکز درمانی منتقل گردیدند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با تأکید بر آمادگی پایگاههای امداد و نجات در سطح جادههای استان تصریح کرد: در این بازه زمانی، پایگاههای امداد و نجات جادهای و بینشهری متعددی در عملیاتها مشارکت داشتند که از جمله آنها میتوان به پایگاههای «کمشچه برخوار»، «چاله سیاه شاهینشهر»، «پلیسراه فلاورجان»، «ابیازن نطنز»، «سهراهی سد چادگان»، «عوارضی باغ فین کاشان» و «مسجدالشهدا کاشان» اشاره کرد.
مومنی در پایان ضمن تقدیر از تلاش شبانهروزی نجاتگران و امدادگران، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی هلالاحمر استان اصفهان برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی در آمادگی کامل به سر میبرند و از هموطنان تقاضا داریم در هنگام تردد در جادهها، با رعایت دقیق نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی را برای خود و خانوادهشان رقم بزنند.
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