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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۴

 هلال‌احمر اصفهان به ۱۸ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی کرد

 هلال‌احمر اصفهان به ۱۸ حادثه‌دیده در ۲۴ ساعت گذشته امدادرسانی کرد

اصفهان–مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان ازثبت۹عملیات امدادی طی ۲۴ساعت گذشته در سطح استان خبر دادوگفت:دراین حوادث که شامل ۶حادثه جاده‌ای و۳مورد خدمات حضوری بوده،۱۸ نفر امدادرسانی شدند.

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان طی شبانه‌روز گذشته (۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵) با حضور فعال در ۹ صحنه حادثه، به یاری آسیب‌دیدگان شتافتند تا شاهد کاهش خسارات جانی در حوادث باشیم.

وی با ارائه جزئیات آمار امدادی افزود: از مجموع ۱۸ نفر که در حوادث ۲۴ ساعت گذشته دچار حادثه شده‌اند، ۱۷ نفر مصدوم شدند که از این میان، ۴ نفر به صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شده و ۵ نفر دیگر نیز برای دریافت خدمات تکمیلی درمانی توسط آمبولانس‌های هلال‌احمر به مراکز درمانی منتقل گردیدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با تأکید بر آمادگی پایگاه‌های امداد و نجات در سطح جاده‌های استان تصریح کرد: در این بازه زمانی، پایگاه‌های امداد و نجات جاده‌ای و بین‌شهری متعددی در عملیات‌ها مشارکت داشتند که از جمله آن‌ها می‌توان به پایگاه‌های «کمشچه برخوار»، «چاله سیاه شاهین‌شهر»، «پلیس‌راه فلاورجان»، «ابیازن نطنز»، «سه‌راهی سد چادگان»، «عوارضی باغ فین کاشان» و «مسجدالشهدا کاشان» اشاره کرد.

مومنی در پایان ضمن تقدیر از تلاش شبانه‌روزی نجاتگران و امدادگران، خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی هلال‌احمر استان اصفهان برای پاسخگویی به هرگونه حادثه احتمالی در آمادگی کامل به سر می‌برند و از هموطنان تقاضا داریم در هنگام تردد در جاده‌ها، با رعایت دقیق نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی، سفر ایمنی را برای خود و خانواده‌شان رقم بزنند.

کد مطلب 6937596

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