۳ تیر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۲

دو خبر از صنایع و معادن گیلان/

راه اندازی سامانه جدید ارتباط مردمی سازمان صنعتۀ، معدن و تجارت گیلان

رشت - خبرگزاری مهر: مسئول واحد فناوری اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان از راه اندازی مرحله نخست سامانه جدید ارتباط مردمی این سازمان به مناسبت گرامیداشت روز صنعت و معدن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس قنبری افزود: این سامانه با هدف پاسخگویی مناسبتر این سازمان و ارتقای سطح کیفی خدمات قابل ارائه به مخاطبان طراحی و موجب تقویت هرچه بیشتر ارتباط سازمان با مراجعان و شهروندان خواهد بود.

وی اظهارداشت: در این برنامه بخش های مختلفی برای انتقال نظرات، پیشنهادها و انتقادات مراجعان و مخاطبان مختلف به سازمان در نظر گرفته که فهرست این موارد و توضیحات مربوطه، بصورت بروشور تدوین شده و در ورودیهای ساختمانهای این سازمان در اختیار مراجعان قرار گرفته و در سایتهای سازمان نیز به نشانی www.gco.ir و http://gilan.mim.gov.ir نیز برای مطالعه در دسترس است.

مسئول واحد فناوری اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: کلیات این سیستم شامل برخی موارد از قبیل نظرسنجی الکترونیکی در سایت سازمان به نشانی www.gco.ir - پست الکترونیکی جدید سازمان gilanimc@yahoo.com است.

وی افزود: پیامگیر صوتی سازمان به شماره 3238888 ، سامانه پیام کوتاه سازمان به شماره 30006057 نیز از جمله امکانات این سامانه است.

قنبری همچنین اظهارداشت: مکاتبه پستی با سازمان به نشانی رشت، کمربندی شهید بهشتی کد پستی 64355-41958 به همراه صندوقهای انتقادات و پیشنهادها در ساختمانهای این سازمان و شماره تلفکس واحد روابط عمومی 4229404 بعنوان راههای سنتی انتقال موارد و نظرات به این سازمان کماکان مطرح بوده و مخاطبان می توانند از این طرق نیز استفاده کنند.

وی ادامه داد: نتایج حاصله از بررسی و تجزیه و تحلیل نظرات و انتقادات مخاطبان بصورت ماهانه توسط روابط عمومی این سازمان تدوین و برای اتخاذ تصمیمات مناسب و پیگیری اثر بخش به مسئولان سازمان منتقل خواهد شد.

مسئول واحد فناوری اطلاعات سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ابراز امیدواری کرد: مرحله نهایی این سامانه که دارای امکانات جامع تر و پیشرفته تری است تا پایان سال جاری در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان راه اندازی شود.

برگزاری کارگاه آشنایی با قوانین گمرک و پیشگیری و ساماندهی قاچاق کالا در آستارا

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان آستارا از برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با قوانین گمرک و پیشگیری و ساماندهی قاچاق کالا در این شهرستان خبر داد.

بیژن خالق وردی پور افزود: این کارگاه آموزشی از سوی مجمع امور صنفی این شهرستان و با همکاری این اداره در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی آستارا برگزار شد.

وی یادآورشد: بررسی علل و ریشه های قاچاق کالا، اهمیت نظارت بر ورود کالا در مبادی ورودی کشور، نحوه تشخیص کالای دخانی قاچاق و فواید طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم) در جلوگیری از قاچاق کالا از مهمترین مباحث مطرح شده در این نشست بوده است.

