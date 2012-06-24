موفقیت چین در اتصال دستی فضاپیما به آزمایشگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، کپسول فضایی شنزو 9 و سه سرنشین آن از جمله لیو یانگ نخستین زن فضانورد چینی به مدت دو دقیقه از آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 که در 343 کیلومتری بالای زمین قرار دارد جدا شدند و بار دیگر با کنترل فضانوردان به آزمایشگاه متصل شدند. این رویداد از سوی شبکه تلویزیونی دولتی چین به صورت زنده پخش شد.

تمرین اتصال میان دو فضاپیما یک مانع مهم در تلاشهای چین برای به دست آوردن مهارتهای تکنولوژیکی و لجستیکی به منظور اداره کامل یک آزمایشگاه فضایی بود که می تواند فضانوردان را برای یک دوره طولانی در خود جای دهد.

کپسول فضایی شنزو 9 زمانی که از مرکز پرتاب ماهواره ای جیوکوآن در شمال چین به فضا پرتاب شد به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ متصل شد، اما این اتصال به صورت کنترل از راه دور انجام شده بود.

براساس گزارش رویترز، این اتصال برای یک پرواز فضایی دارای سرنشین چینی برای نخستین بار صورت می گیرد. در نوامبر سال 2011 شنزو 8 با موفقیت دوبار به آزمایشگاه فضایی تیانگونگ 1 متصل شد، اما این اتصال از طریق کنترل از راه دور انجام می شد.

براساس اظهارات شیو جیانفنگ از دانشمندان فضایی مرکز کنترل هوافضای پکن اظهار داشت: اتصال دستی که توسط فضانورد انجام می شود در مقایسه با اتصال اتوماتیک که از راه دور انجام می شود برحسب کنترل مدار چالش برانگیز تر است.

اتصال اولیه کپسول شنزو9 به آزمایشگاه فضایی از طریق کنترل از راه دور از پایگاه زمینی در چین تکمیل شد.و این اتصال دستی از قبل از سوی یکی از خدمه پرواز برای پایان این مأموریت برنامه ریزی شده بود.

مأموریت بعدی فضایی دارای سرنشین چین اواخر امسال انجام می شود. مأموریتهای احتمالی آنها چین دربرگیرنده اعزام فضانورد به ماه است.

ایستگاه فضایی تیانگونگ 1 به عنوان نمونه اولیه ایستگاه فضایی با هدف آزمایش تکنیکهای مورد نیاز برای یک ایستگاه بزرگتر چینی که درحال ساخت و توسعه بوده ساخته شده است. این آزمایشگاه دارای طول 10.4 و عرض 3.35 ومتر است و وزن آن 8500 کیلوگرم است.

مقامات فضایی چین اظهار داشتند که این کشور درحال توسعه یک ایستگاه فضایی 60 هزار کیلوگرمی هستند که از هفت آزمایشگاه فضایی تشکیل خواهد شد. قرار است این ایستگاه فضایی در سال 2020 به فضا پرتاب شود.