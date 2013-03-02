اعلام زمان دومین سفر دارای سرنشین چین به آزمایشگاه فضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سه فضانورد چینی با فضاپیمای شنزو 10 که قرار است به ایستگاه آزمایشی تیانگونگ 1 متصل شود با این پرواز به فضامی روند.

پس از پرتابهای موفقیت آمیز شنزو 4-1،‌ اولین ماموریت دارای سرنشین چین با شنزو 5 در 15 اکتبر سال 2003 انجام شد. با موفقیت شنزو-5،‌ چین درخواست پیوستن به ایستگاه فضایی بین‌المللی را مطرح کرد اما با مخالفت شدید آمریکا مواجه شد. مقامات چین نیز اعلام کردند که مستقلا اقدام به تاسیس یک ایستگاه فضایی خواهند کرد و بر این اساس ساخت آزمایشگاه فضایی بدون سرنشین و باسرنشین آغاز شد.

سپتامبر 2011، چین آزمایشگاه تیانگوگ 1 را به عنوان نمونه اولیه از یک ایستگاه فضایی آینده به مدار زمین فرستاد. این پرتاب با پرتاب فضاپیمای شنزو 8 که بدون سرنشین بود در ماه نوامبر 2011 همراه شد و با اتصال موفقیت آمیز کپسول به ایستگاه فضایی چین آماده انجام پروازهای فضایی دارای سرنشین شد. پس از این پیشرفتها چین نخستین پرواز دارای سرنشین خود را به ایستگاه فضایی در ژوئن 2012 انجام داد.

پس از سالها آزمایش این مأموریت نشان دهنده نخستین کاربرد رسمی یک سیستم حمل و نقل فضایی دارای سرنشین است.

اهداف این مأموریت جدید دربرگیرنده ارزیابی عملکرد سیستم اتصال، قابلیتهای مجموعه در پشتیبانی از حیات و کار و همچنین توانایی فضانوردان حین انجام کار است.

تحقیقات روی تواناییهای فضانوردان برای انطباق خود با محیط در آزمایشگاه فضایی نیز انجام می شود و از سوی دیگر آزمایشهایی برای تعمیر این فضاپیمای مدار زمین و دیگر فناوریهای ضروری برای توسعه یک ایستگاه فضایی صورت خواهد گرفت.

چین قصد دارد در سال 2020 ایستگاه فضایی خود را بسازد.

در طول این مأموریت، فضانوردان درسهای علمی را به تماشاگران نوجوان در زمین ارائه می کنند.