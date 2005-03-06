هيچ زمينه اي براي تصويب پروتكل الحاقي وجود ندارد// مذاكره با آمريكا در سياست ايران جايگاهي ندارد // هيچ منطقي حكم نمي كند كه پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت برود// فشارهاي آمريكا و فشارپذيري اروپا سبب كندي روند مذاكرات شده است

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علاءالدين بروجردي افزود : خطر سلاح هاي هسته اي در منطقه خاورميانه يك خطر جدي براي صلح و امنيت در خاورميانه است و با صلح جهاني نيز ناهمگون است. عاري كردن منطقه خاورميانه از سلاح هاي هسته اي ضروري است و جمهوري اسلامي نيز از كشورهاي پيشگام در اين منطقه است.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به خبرنگار سياسي "مهر" خاطرنشان كرد : در مجلس هيچ زمينه اي براي تصويب پروتكل الحاقي وجود ندارد. اگر امروز دولت لايحه پروتكل الحاقي را به مجلس بياورد شانسي براي تصويب نخواهد داشت. تا زماني كه روند تعامل سه كشور اروپايي بعلت فشارهاي آمريكا روند منفي فعلي باشد اين لايحه هيچ شانسي براي تصويب نخواهد داشت.

وي تصريح كرد : استفاده صلح آميز از فناوري هسته اي حق ماست اما ما مذاكره مي كنيم تا دنيا را از نگراني و التهاب متاثر از تبليغات آمريكايي ها خارج كنيم و ثابت كنيم ما به دنبال ساخت سلاح هسته اي نيستيم و فكر مي كنم در يك سال گذشته در اين زمينه توفيقات خوبي داشته ايم.

بروجردي يادآور شد : ما موافق مذاكره با اروپايي ها هستيم. بايد با استفاده از هنر ديپلماسي در مذاكرات نكات مثبت ايجاد كرد. با توجه به اينكه اصولا طراحي رژيم صهيونيستي يكي از خطوط بارز تخريب ارتباط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي اروپايي است، مذاكره نكردن ثمري نخواهد داشت. اصل بر مذاكره كردن است. منتها اگر سه كشور اروپايي مواضعي غيرمبتني بر مقررات بين المللي از كشور ما بخواهد و مواضع آنها مبتني بر مقررات بين المللي و عهد نامه NPT نباشد طبيعي است كه ما عدول از مقرررات بين المللي را برنمي تابيم.

وي يادآور شد : نكات منفي موجود در مذاكرات به معناي نقطه پايان مذاكرات نيست و اگر روزي به اين نتيجه برسيم كه مذاكره به نقطه پاياني رسيده است آن را قطع خواهيم كرد. در حال حاضر فشارهاي آمريكا و فشارپذيري اروپا سبب شده مذاكرات روند نامناسبي داشته باشد.

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به يكي از خبرنگاران كه در مورد موضع گيري هاي متفاوت آمريكا در پرونده هسته اي ايران خاطرنشان كرد : آمريكايي ها در موضع گيري هاي سياسي تلو تلو مي خورند. در طول يك سال گذشته آمريكا اين روند به خوبي ديده شده است.

بروجردي در زمينه احتمال مذاكره با آمريكا گفت : تاكنون تصميم براين بوده كه با آمريكا هيچگونه مذاكره مستقيمي نداشته باشيم. اين مذاكره اصلا جايگاهي ندارد چون انجام مذاكره تصميمي سياسي است و چون اين تصميم سياسي اتخاذ نشده مذاكره اي صورت نخواهد گرفت.

وي افزود : هيچ منطقي حكم نمي كند كه پرونده ما به شوراي امنيت برود، چون همه گام هاي جمهوي اسلامي ايران بر اساس مقررات بين المللي و عهدنامه NPT بوده است. اين كشورهاي اروپايي هستند كه از عهدنامه تخلف كرده اند. ماده 4 ملزم مي كند كشورهاي برخوردار از توانمندي هسته اي به كشورهاي عضو غيربرخوردار كمك تكنولوژي كنند. دو دهه است اين كشورها متخلفند و بايد به آن پرداخت.

بروجردي يادآور شد : ما هر وقت تصميم بگيريم كه غني سازي را شروع كنيم شروع خواهيم كرد.