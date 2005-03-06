معاون مطالعات موسسه كارنگي در گفتگو با"مهر": آمريكا در سياستگذاري در برابر برنامه هاي هسته اي ايران اشتباه كرده است

"جرج پركوويچ "(George Perkovich) معاون مطالعات موسسه كارنگي از واشنگتن در مصاحبه اختصاصي با "مهر" اظهار داشت: در واقع اين فقط ايراني ها هستند كه مي توانند به طور دقيق اعلام كنند واقعا برنامه هاي هسته ايشان با هدف هاي نظامي دنبال مي شود يا صرفا اهدافي غيرنظامي دارد.

وي در ادامه اظهار داشت: البته اين حق تمام مردم جهان است و همه مردم خواهان دستيابي به اشكال مختلف انرژي از جمله انرژي اتمي هستند. اما اگر ايران تكنولوزي هسته اي را براي مصارفي صلح آميز همچون توليد برق نياز داشته باشد اين از نظر جامعه جهاني هيچ ايرادي ندارد.

مدير مطالعات موسسه كارنگي خاطرنشان كرد: اما در كشورهاي غربي از جمله آمريكا نگراني هايي وجود دارد كه ممكن است ايران تكنولوزي هسته اي را براي مصارفي به غير از توليد برق استفاده نمايد. بنابراين كشورهاي غربي مي خواهند از تلاش ايران براي دستيابي به انرژي اتمي جلوگيري نمايند.

وي تاكيد كرد: اما مسئله اين است كه آمريكايي ها با روش مناسبي با برنامه هاي هسته اي ايران برخورد نمي كنند و نوع برخورد آنان و تهديدهاي هر روزه از جمله حمله نظامي به سايت هاي هسته اي از آنجايي كه انگيزه هاي ملي ايراني ها را تقويت مي كند ممكن است به ضرر آمريكا و ديگر كشورهاي جهان تمام شود.

جرج پركوويچ با اشاره به كنفرانس بين المللي فناوري هسته اي و توسعه پايدار گفت: برگزاري چنين كنفرانسي به دور از هياهوي سياسي از سوي ايران است ، تاثير چشمگيري بر روي جامعه بين الملل خواهد داشت.

وي ابراز عقيده كرد كه ايران مي تواند با برگزاري اين كنفرانس جهان را متقاعد كند كه برنامه هاي هسته اي پنهاني ندارد و اين كنفرانس از لحاظ تاكتيكي بسيار مفيد است.

مدير مطالعات موسسه كارنگي در ادامه اظهار داشت: ايراني داراي فرهنگ و تمدني عميق است و ما اميدواريم اين كشور بتواند هم اكنون با استفاده از فرصت هاي ايجاد شده، موقعيت سياسي لازم را در برنامه هسته اي به دست آورد.