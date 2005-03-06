كودكان نيازمند ، چشم انتظار دستان سخاوتمند نيكوكاران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، فرا رسيدن سال نو به عنوان يكي از رسوم و سنن ملي ايران زمين همواره با شادي ها و تلخ كامي هايي براي اقشار مختلف مردم همراه بوده است. به طوري كه قشر محروم و آسيب پذير جامعه از اين حيث بيشترين مشكل را دارد.

بر اساس اعلام نظر كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي كشور، فقط 10 درصد مردم از امكانات رفاهي دولت بهره مند مي شوند.

يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از وضع موجود مي گويد: دولت ادعا مي كند برنامه هاي مربوط به عدالت اجتماعي در برنامه توسعه سوم اجرا شد اما به عنوان نماينده مردم مي گويم كه اين برنامه ها به طور كامل اجرايي نشده و روح عدالت اجتماعي درآنها وجود نداشته است.

به گفته وي ، درطول 25 سال گذشته گرچه كارهاي خوبي انجام شده ، اما شاهد فشار عميق طبقاتي ناشي از بي عدالتي اجتماعي در طول اين سالها بوده ايم كه اين امر باعث بروز آسيبهاي اجتماعي مانند كارتن خوابي، افزايش طلاق ، فقر و فحشا شده است.

از سوي ديگر وزير رفاه و تامين اجتماعي با عنوان اين مطلب كه در حال حاضر10ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي مي كنند ، مي گويد: حدود يك ميليون نفر از افراد كشور دچار فقر شديد غذايي هستند.

اين درحالي است كه به اعتقاد رييس قوه قضاييه تلاش براي دسترسي آسان خانواده هاي بي بضاعت و كم بضاعت به خدمات بخش درمان و آموزش و پرورش و فقرزدايي از جامعه در حيطه امور ضروري قرار دارد زيرا در جامعه اسلامي حتي وجود تعداد اندكي از افراد بي بضاعت و فقير كه نتوانند براحتي به خدمات اوليه تامين اجتماعي دسترسي يابند قابل قبول نيست.