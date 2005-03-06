كودكان نيازمند ، چشم انتظار دستان سخاوتمند نيكوكاران

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر"، فرا رسيدن سال نو به عنوان يكي از رسوم و سنن ملي ايران زمين همواره با شادي ها و تلخ كامي هايي براي اقشار مختلف مردم همراه بوده است. به طوري كه قشر محروم و آسيب پذير جامعه از اين حيث بيشترين مشكل را دارد.
بر اساس اعلام نظر كارشناسان و صاحب نظران اقتصادي و اجتماعي كشور، فقط 10 درصد مردم از امكانات رفاهي دولت بهره مند مي شوند.
يك عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از وضع موجود مي گويد: دولت ادعا مي كند برنامه هاي مربوط به عدالت اجتماعي در برنامه توسعه سوم اجرا شد اما به عنوان نماينده مردم مي گويم كه اين برنامه ها به طور كامل اجرايي نشده و روح عدالت اجتماعي درآنها وجود نداشته است.
به گفته وي ، درطول 25 سال گذشته گرچه كارهاي خوبي انجام شده ، اما شاهد فشار عميق طبقاتي ناشي از بي عدالتي اجتماعي در طول اين سالها بوده ايم كه اين امر باعث بروز آسيبهاي اجتماعي مانند كارتن خوابي، افزايش طلاق ، فقر و فحشا شده است.
از سوي ديگر وزير رفاه و تامين اجتماعي با عنوان اين مطلب كه در حال حاضر10ميليون نفر در كشور زير خط فقر زندگي مي كنند ، مي گويد: حدود يك ميليون نفر از افراد كشور دچار فقر شديد غذايي هستند.
اين درحالي است كه به اعتقاد رييس قوه قضاييه تلاش براي دسترسي آسان خانواده هاي بي بضاعت و كم بضاعت به خدمات بخش درمان و آموزش و پرورش و فقرزدايي از جامعه در حيطه امور ضروري قرار دارد زيرا در جامعه اسلامي حتي وجود تعداد اندكي از افراد بي بضاعت و فقير كه نتوانند براحتي به خدمات اوليه تامين اجتماعي دسترسي يابند قابل قبول نيست.
آيت الله هاشمي شاهرودي يكي از اهداف اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران را كه در قانون اساسي هم به آن تاكيد شده تامين حقوق اساسي عامه مردم از قبيل آموزش، درمان و مسكن مناسب عنوان مي كند و مي گويد: در همه اين زمينه ها كارهاي ارزنده اي انجام شده اما ظرفيت هاي خدمت رساني در اين عرصه ها بسيار بيشتر است. دولت و نهادهاي عمومي و مردمي با تمسك به دستورات دين مبين اسلام و ائمه اطهار (ع) و بر اساس قوانين و مقررات موجود بايد هرچه بيشتر براي خدمت به مردم بويژه نيازمندان جامعه تلاش كنند.
بر اساس مطالعات صورت گرفته، حدود 50 درصد جمعيت روستايي و 20 درصد جمعيت شهري ايران زير خط فقر قرار دارند كه با توجه به تركيب جمعيت شهري و روستايي كشور، حدود 30 درصد جمعيت در محدوده و يا زير خط فقر قرار دارند.
يك مصداق عيني
مجيد، زهره و جواد دو سال پيش پدرشان را در يك سانحه آتش سوزي از دست دادند و حالا با حقوق مادرشان كه در يكي از هتل هاي شهر خدمتكار است چرخ زندگي را مي چرخانند. خانه اي 40 متري با سقف چوبي در جنوبي ترين نقطه شهر يادگار روزهاي كار و تلاش پدر بود كه حالا مامني براي زندگي اين چهار نفر است. مجيد 6 ساله است و زهره 9 ساله و جواد هم 14 ساله و هر كدام در آرزوي روزهاي شيرين زندگي هميشه شب را به صبح مي رسانند و صبح را به...
حقوق مادر با روزي 8 ساعت كار طاقت فرسا و سخت ماهيانه 70 هزار تومان است كه بايد صرف هزينه آب، برق، گاز، هزينه اياب و ذهاب براي رفت و برگشت به محل كار و خرج خوراك و درس بچه ها شود. حالا دو سال است كه بچه ها رنگ لباس نو را به تن خود نديده اند و هرچي هست همان لباسهايي است كه در زمان حيات پدر داشته اند و مادر با وصله و پينه آنها را به تن بچه ها مي كند...
جواد پسر عاقل و بالغي است و خوب مي فهمد كه مادر پول براي لباس خريدن ندارد، اما زهره هر وقت از مدرسه برمي گردد رو به مادر مي گويد: مامان امسال عيد برايم لباس نو مي خري...
مادر هم كه خوب مي داند ديگر نمي تواند با وعده و وعيد بچه ها را دلخوش نگه دارد، به ناچار مي گويد: خدا كريم است. ببينم چه مي شود. شايد امسال عيدي گرفتم ، آن وقت حتما براي هرسه شما لباس و كفش نو مي خرم.
برگزاري جشن نيكوكاري به عنوان يك سنت حسنه طي سالهاي گذشته به يك فرهنگ تبديل شده و مردم نيكوكار و سخاوتمند ايراني با نزديك شدن به روزهاي پاياني سال با اهداي هداياي نقدي و غير نقدي به ياري همنوعان نيازمند و محروم جامعه خود مي روند. در اين بين كميته امداد امام (ره) با همكاري صدا و سيما، جشني را در هفته آخر اسفند ماه هر سال در اقصي نقاط كشور برگزار مي كند و هرآنچه را كه مردم تقديم مي كنند به خانواده هاي نيازمند و محروم تحت پوشش و خارج از حمايت كميته اهدا مي كند تا همه خانواده ها با دل خوش به استقبال بهار زندگي بروند.
بر اساس اعلام كميته امداد امام ، ارزش ريالي كمكهاي جمع آوري شده در جريان برنامه جشن نيكوكاري سال 82 افزون بر 8/32 ميليارد ريال وجه نقد، طلا و جواهرات ، البسه و پوشاك و... جمع آوري شد كه در مقايسه با سال قبل از آن 3/33 درصد افزايش نشان مي دهد.
به طور كلي از ابتداي اجراي طرح در سال 69 تا كنون بالغ بر 2/203 ميليارد ريال كمكها و هداياي نقدي و غير نقدي در جريان برگزاري جشن نيكوكاري جمع آوري و بين محرومان توزيع شده است.
امروز در حالي به روزهاي پاياني سال نزديك مي شويم كه بدانيم هستند بچه هاي معصوم و پاكي در گوشه و كنار اين سرزمين به انتظار نوازش دستان گرم و پر محبت همنوعان خود روزهاس سخت زندگي را به شب مي رسانند.
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