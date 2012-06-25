56 پزشک عمومی و 165کاردان و کارشناس در طرح پزشک خانواده ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فرشید جهان بین صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: مرکز بهداشت "شهید دامیده"، تاکنون چندین جلسه عمومی و یا درون بخشی در راستای توجیه دستورالعمل اجرایی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را برگزار و حجم زیادی از ابهامات کارکنان مرتبط با اجرای این طرح را برطرف کرده است.

وی بیان داشت: پس از برگزاری این جلسات نیز همه کارشناسان ستادی واحدهای بهداشتی در تاریخ هشتم ماه جاری مکلف به شرکت در آزمون دستورالعمل اجرایی طرح پزشک خانواده شهری و نظام ارجاع شده اند.

جهان بین افزود: این آزمون می تواند اقدام موثری در آشنایی کامل کارکنان با این طرح پیش از شروع آن باشد.

وی عنوان کرد: پیش بینی می شود تعداد افراد متقاضی بیش از افراد مورد نیاز برای اجرای برنامه بوده و بر اساس بررسی های انجام شده، از لحاظ کارکنان و نیروی انسانی دغدغه و مشکلی بوجود نیاید.

معاون فنی مرکز بهداشت شهرستان بویراحمد گفت: این امر سبب می شود بتوانیم مطابق برنامه وزارتی از مردادماه سال جاری همگام با سایر شهرهای کشور وارد مراحل اجرایی طرح شویم.

وی با اشاره به وظایف پزشکان عمومی این طرح که سطح یک خدمات را تشکیل می دهند، تصریح کرد: تأمین جامعیت خدمات، تداوم خدمات، مدیریت سلامت، تحقیق، هماهنگی با سایر بخش ها، ارجاع بیمار به سایر واحدهای ارائه دهنده خدمت در سطوح تخصصی و فوق تخصصی و پیگیری نحوه درمان بیمار در ردیف وظایف این افراد تعریف شده است.

جهانبین افزود: هرکدام از پزشکان عمومی این طرح، بدون تبعیض سنی، جنسی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و ریسک بیماری، خدمات مربوطه را در اختیار فرد، خانواده و جمعیت تحت پوشش خود قرار خواهد داد.