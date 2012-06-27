شرکتهای برتر اینترنتی به انتخاب کاربران/ تست سرعت اینترنت با دانلود نرم افزار

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز توسعه مدیریت اینترنت - متما- هرماه شرکتهای برتر ارائه دهنده خدمات اینترنت را از لحاظ متوسط سرعت و کیفیت ارسال اینترنت از طریق نرم افزار سنجش سرعت ارزیابی می کند که در این زمینه از تستی که از سوی کاربران انجام شده کمک گرفته می شود؛ به نحوی که کاربران اینترنت با تست و اطلاع از سرعت واقعی اینترنت خود که از طریق دانلود نرم افزار ایرانی سنجش سرعت اینترنت امکان پذیر است در این ارزیابی شرکت می کنند.



در این نوع آزمایش کاربر با استفاده از مرورگر خود و اتصال به سرور سنجش سرعت، متوسط سرعت اتصال خود را محاسبه کرده که این سرعت محاسبه شده در این حالت، میزان پهنای باند استفاده نشده (ظرفیت خالی خط) در طول زمان آزمایش است.



تست سنجش سرعت اینترنت از آن جهت حائز اهمیت است که چنانچه بخشی از پهنای باند ارائه شده به کاربر توسط کاربر دیگری اشغال شده باشد، میزان سرعت محاسبه شده کمتر از ظرفیت واقعی خط خواهد بود و به این ترتیب کم فروشی شرکتها در ارائه اینترنت واقعی به مشترکانشان مشخص می شود.

دانلود نرم افزار و نتایج تست سرعت اینترنت

به گزارش مهر، نتایج تستهای کاربران اینترنت از نرم افزار سنجش سرعت در خردادماه امسال باز هم از کاهش استقبال کاربران از تست سنجش سرعت اینترنت حکایت دارد به نحویکه نتایج به دست آمده از ارزیابی شرکتهای اینترنتی نشان می دهد تعداد معدودی کاربر در بازه های زمانی مختلف و در پارامترهای دسترسی مختلف سرعتی که از اپراتورهای اینترنتی دریافت می کنند را تست کرده اند و براین اساس شمار شرکتهایی که در این ارزیابی مورد آزمایش قرار گرفته اند طی چندماه اخیر کاهش یافته است.

این درحالی است که تا پایان سال 90، ماهانه شاهد افزایش تعداد شرکتهای اینترنتی به لیست برترین ها به دلیل افزایش چشمگیر تعداد تستها از سوی کاربران بودیم که این امر باعث شده بود تا شرکتهای اینترنتی کیفیت سرویس های خود را بهبود بخشند.



در جدول رتبه بندی شرکتهای اینترنتی از نگاه کاربران در خردادماه همچنان شرکت شاتل در تمامی بازه های زمانی و در پارامترهای مختلف سرعت دسترسی در جمع برترین شرکتها قرار دارد.



سرویس دهندگان برتر اینترنتی در خردادماه



به گزارش مهر، در خردادماه امسال مرکز متما تست سنجش سرعت کاربران اینترنت را در 3 بازه زمانی و 4 گروه با توجه به پارامتر دسترسی به سرعت 64 کیلوبیت، 128کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت برثانیه تقسیم کرده و براساس آن برترین سرویس دهنده های اینترنتی دایل آپ، ADSL و وایمکس را اعلام کرد.



براین اساس شرکت شاتل سرویس دهنده برتر برای سرعت دسترسی 64 کیلوبیت برثانیه و در بازه های زمانی مختلف شناخته شد و برای سرعت 128 کیلوبیت بر ثانیه نیز عصر انتقال داده ها، شاتل، پارس آنلاین و پیشگامان توسعه ارتباطات در بازه زمانی 1 تا 8 صبح، عصر انتقال داده ها و شاتل در بازه زمانی 8 تا 16 و عصر انتقال داده ها، شاتل و ایرانسل برای بازه زمانی 16 تا 24 سرویس دهندگان بودند.

علاوه بر این شرکتهای پارس آنلاین و شاتل در بازه زمانی 1 تا 8 صبح و 8 تا 16 و شاتل و پیشگامان توسعه ارتباطات برای بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان برترین ارائه دهندگان اینترنت به کاربران با سرعت دسترسی 256 کیلوبیت بر ثانیه معرفی شدند.



مرکز متما همچنین شرکتهای عصرانتقال داده ها، شاتل و پارس آنلاین را برای بازه زمانی 1 تا 8 صبح، عصرانتقال داده ها، شاتل، پارس آنلاین، توسعه رسان پاسارگاد و آریانا گستر اسپادانا را برای بازه زمانی 8 تا 16 و عصرانتقال داده ها، شاتل وپیشگامان توسعه ارتباطات را در بازه زمانی 16 تا 24 به عنوان سرویس دهنده های برتر به کاربران با سرعت 512 کیلوبیت برثانیه در خردادماه انتخاب کرد.



جداول معرفی شرکتهای برتر ارائه دهنده اینترنت



به گزارش مهر، نتایج به دست آمده از تستهای کاربران اینترنت از اول تا 31 خردادماه 91 به ترتیب در بازه های زمانی 1 تا 8 صبح، 8 تا 4 بعدازظهر و 4 بعدازظهر تا 12 شب و به نسبت سرعت دسترسی 64 کیلوبیت، 128 کیلوبیت، 256 کیلوبیت و 512 کیلوبیت بر ثانیه به شرح زیر است:

برترین های 64 کیلوبیت برثانیه

برترین های 128 کیلوبیت برثانیه

برترین های 256 کیلوبیت برثانیه

برترین های 512 کیلوبیت برثانیه