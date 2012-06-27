همایون سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با استفاده از تجارب و سوابق آهنگسازان حرفه ای موسیقی گیلان زمین و تامین منابع مالی لازم از ناحیه بودجه های فرهنگی استان می توان گامهای موثری برای حمایت حرفه ای از موسیقی محلی این خطه برداشت.

وی اظهارداشت: موسیقی گیلان امروز برای رشد و شکوفایی دوباره خود در بین موسیقی نواحی ایران نیازمند حمایتهای جدی از سوی علاقمندان به این هنر ارزشمند است ولی متاسفانه به لحاظ هزینه های سرسام آور تولید و ضبط فنی آثار موسیقی کمتر کسی حاضر به سرمایه گذاری در این حوزه فرهنگی است.

دبیرکل صنف هنرمندان موسیقی گیلان متذکر شد: تاثیر هنر موسیقی بر روی جامعه بیشتر از هنرهای دیگراست به طور مثال هر ایرانی شاید در طول ماه یا سال فرصت نکند برای دیدن آثار سینمایی و نمایشی به سالنهای اکران برود ولی به طور یقین به صورت روزمره نوای انواع موسیقی را از طریق رسانه ها و لوحهای فشرده می شنود و ارتباط راحت تری با دنیای موسیقی برقرار می کند.

وی افزود: به هر طریق ممکن باید از موسیقی محلی استان که در بین موسیقی دیگر نواحی ایران از جایگاه جذاب تری بهره مند است حمایت حرفه ای به عمل آید.

سلیمی در پاسخ به این پرسش که برای حمایت حرفه ای از موسیقی گیلان چه اقدامی موثرتراست، اظهارداشت: در حال حاضر تمامی آهنگسازان به لحاظ عدم وجود یک استودیو حرفه ای صدا برداری و عوامل فنی متخصص ناچارند برای ضبط آثار خود به تهران مراجعه و با پرداخت هزینه های زیاد آلبوم صوتی خود را منتشر کنند.

دبیر کل صنف هنرمندان موسیقی گیلان گفت: مسئولان فرهنگی استان با تصویب بودجه ای اقدام به تاسیس یک استودیو صدای حرفه ای برای اهالی موسیقی کنند تا تمامی تولید کنندگان آثار موسیقی محلی در گیلان بدون نیاز به مراجعه به تهران و صرف هزینه های زیاد به صورت رایگان آثار خود را در استان تدوین کنند.

وی افزود: وقتی این امکانات به طور رایگان در اختیار هنرمندان صوتی قرار گیرد بار سنگینی از دوش آنان برداشته و در آینده ای نزدیک شاهد رونق بازار موسیقی گیلان خواهیم بود.

سلیمی در پاسخ به این سئوال که چرا انجمن صنفی هنرمندان موسیقی گیلان خود مبادرت به چنین اقدامی نمی کند، اظهار داشت: به طور حتم اگر در طول این 11 سال که انجمن از سوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان تشکیل شده از ناحیه مسئولان فرهنگی حمایت می شد، این مهم به انجام می رسید.

وی ادامه داد: انجمن صنفی موسیقی گیلان برای تاسیس استودیوی مجهز صدا نیاز به بودجه فراوانی است که انجمن مزبور قادر به تامین آن نیست.