عملیات اجرایی احداث مجتمع مسکونی دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، آیین آغاز عملیات اجرایی احداث بلوک ۲ مجتمع مسکونی دانشجویان متأهل دانشگاه فردوسی مشهد (پردیس زندگی) برگزار و کلنگ ساخت این مجموعه ۷۲ واحدی به زمین زده شد.
در این مراسم عبدالرضا جوانجعفری، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در آیین آغاز عملیات اجرایی احداث پروژه بلوک ۲ مجتمع مسکونی دانشجویان متأهل (پردیس زندگی) اظهار کرد: در حال حاضر سه پروژه بهصورت همزمان در حال اجراست. پروژه نخست، یک مجموعه ۲۸ واحدی با مساحت حدود سه هزار مترمربع است که حدود ۸۰ درصد پیشرفت دارد و قرار بود در مردادماه به بهرهبرداری برسد، اما به علت شرایط خاص جنگی و اتفاقاتی که افتاد، با تأخیر مواجه شد. پروژه دوم نیز شامل ۶۸ واحد است و حدود ۳۰ درصد پیشرفت کرده است. امیدواریم این پروژه نیز بهسرعت به نتیجه برسد و در مهرماه به بهرهبرداری برسد و پروژه بعدی نیز در بهمنماه به نتیجه برسد.
رئیس دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: پروژه سوم، یک مجموعه ۷۲ واحدی مربوط به بلوک ۲ مجتمع خوابگاه متأهلین است که امروز عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. در مجموع، امیدواریم این سه پروژه یک مجموعه ۱۷۰ واحدی را تشکیل دهد که در زمانی نهچندان دور در اختیار دانشجویان متأهل، که عمدتاً در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری هستند، قرار بگیرد و نیاز این عزیزان برطرف شود.
وی افزود: همچنین مجتمع استادسرا یا نخبهسرا نیز یک مجموعه ۷۰ واحدی برای اساتید است و قرار است به مجموعه ۱۷۰ واحدی که دانشگاه فردوسی مشهد در اختیار دارد، اضافه شود. این مجموعه ۷۰ واحدی در کنار مجموعه ۱۷۰ واحدی، در مجموع حدود ۲۴۰ واحد خواهد بود که میتواند حدود ۳۰ درصد از نیاز اعضای هیئت علمی ما را پوشش دهد.
نظر شما