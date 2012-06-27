مصرف آب در کشور دو برابر میانگین جهانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه قیومی در سومین همایش تبیین راه‌های کاهش مصرف آب که همزمان با هفته صرفه جویی در تالار آب شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد، استفاده در حد اعتدال در مصرف و صرفه‌جویی را از اصول اساسی اقتصاد اسلامی ذکر کرد و گفت: از نظر اسلام و قرآن مؤمنان برای دست یابی به کمال شخصی و جمعی و امت اسلامی برای رسیدن به جامعه نمونه و برتر باید این اصول را در نظام اقتصادی خویش درنظر گیرند.



وی در ادامه با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف آب ازدیدگاه قرآن و روایات اهل بیت(ع) اظهارداشت: خداوند در آیات بسیاری از نقش آب در آبادانی زمین سخن به میان آورده و به صراحت اعلام می‌کند آب به ویژه آب‌های باران که گوارا و شیرین است عامل اساسی در شکل گیری شهرها و تمدن‌های بشری بوده است.



مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده در ادامه با اشاره به اینکه کمبود آب شیرین در منطقه جغرافیایی که ایران در آن قرار گرفته کاملا محسوس است، یادآور شد: مشکل عمده ای که اکنون کشور ایران با آن مواجه است، مشکل مصرف نادرست آب در بخشهای گوناگون است.



وی با بیان اینکه بخش کشاورزی به طور نادرست از آب استفاده می‌کند، اظهارداشت: بخش اعظم آب‌های شیرین و گوارای کشور به هدر می‌رود بی آن که مقدار افزوده کشاورزی چشم گیر باشد.



وی منابع آب تجدیدشونده در ایران را حدود 25 درصد متوسط جهانی ذکر کرد و افزود: از 411 میلیارد مترمکعب آب موجود در کشور تنها 130 میلیارد مترمکعب آن تجدیدشونده است.



میزان بارندگی در کشور حدود یک سوم متوسط جهانی است



قیومی با بیان اینکه میزان بارندگی کشور ما حدود یک سوم متوسط جهانی است، افزود: عمده اسراف منابع آب در دو بخش سرانه خانگی و مصارف کشاورزی است به گونه‌ای که مصرف ایرانیان در بخش شرب خانگی، دو برابر متوسط جهانی است و در بخش کشاورزی نیز بازدهی آب بسیار پایین است.



وی میانگین سهم سرانه آب در ایران را هزار و 900 و در جهان 7 هزار و 600 مترمکعب اعلام کرد و گفت: این در حالی است که میانگین مصرف سرانه آب آشامیدنی در ایران 256 لیتر در روز و در جهان 142 لیتر است.



مشاور وزیر نیرو در ادامه به تشریح چالش های مشارکت زنان در برنامه‌های مدیریت مصرف آب اشاره کرد و گفت: عدم انسجام لازم در برنامه‌های مدیریت مصرف، عدم برقراری ارتباط و تبادل تجربیات در عرصه بین‌المللی در زمینه زنان و مدیریت آب، عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد، عدم وجود دوره‌های مدون آموزشی در زمینه های فوق از جمله این چالش‌ها است.



وی اقدامات قانونی و کنترلی، اصلاح تجهیزات، اصلاح رفتار، آموزش به مصرف کنندگان ، تاکید بر نقش زنان به عنوان مدیران اثرگذار خانواده بر الگوی مصرف و.... را از جمله روش‌های بهینه سازی مصرف آب در خانواده عنوان کرد.



قیومی بیشترین استفاده از آب توسط بانوان به علت مدیریت منازل، نقش مادران در انتقال مفاهیم فرهنگی به اعضای خانواده به ویژه فرزندان، انتخاب وسایل و تجهیزات خانگی توسط بانوان و بیشترین حضور بانوان به عنوان مربیان مهد‌های کودک و مراکز پیش‌دبستانی و... را از جمله دلایل مهم اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف آب و برق در بین بانوان ذکر کرد.



وی در پایان کاهش مصرف آب در بخش مصارف خانگی، اقدامات صرفه جویی آب در کشاورزی توسط روستاییان وکشاورزان، مشارکت داوطلبانه در امر حفاظت از کمیت و کیفیت و جلوگیری از آلودگی منابع آب، همکاری، مشارکت و همدلی در بهینه سازی مصرف و وضع مقررات خاص در شرایط خشکسالی و کمبود آب، تعلیم و تربیت عمومی و مشارکت عمومی را از جمله راهکارهای مقابله با بحران خشکسالی و انتظارات وزارت نیرو از مردم و نهادهای مردمی عنوان کرد.