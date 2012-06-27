آمریکا بار دیگر پاکستان را بمباران کرد / 6 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی دنیا پاکستان گزارش داد که نیمه شب گذشته در پی حمله هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به وزیرستان شمالی در شمال غرب این کشور دست کم چهار نفر کشته و دو فرد دیگر زخمی شدند.

دولت آمریکا ادعا کرده است که ساعت 21 دو موشک را به یک منزل مسکونی در وزیرستان شمالی که پناهگاه القاعده بوده، شلیک کرده است و باعث کشته و زخمی شدن شش نفر از اعضای این گروه شده است.

حملات هواپیماهای آمریکایی به مناطق مرزی در داخل خاک پاکستان خشم عمومی و مخالفت شدید مقامهای این کشور را در پی داشته است.

مقامهای این کشور پس از به قدرت رسیدن " باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا در نخستین درخواست خود از او خواستند تا به این حملات پایان دهد، اما اوباما و " جوزف بایدن " معاون وی بار دیگر بر ادامه این حملات تاکید کردند.

