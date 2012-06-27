مجتمع کنستانتره در خواف راه اندازی می شود/ ایجاد شهرک صنعتی در سبزوار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صلاحی با اشاره به مصوبه دولت در صدمین سفر استانی، مکان احداث این مجتمع را در مجاورت معدن سنگ آهن سنگان خواف اعلام کرد و گفت: این واحد توسط شرکت فولاد خراسان راه اندازی خواهد شد.

ایجاد شهرک صنعتی در سبزوار

وی افزود: سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی ایران موظف به تامین زمین و مواد اولیه مورد نیاز است.

استاندار خراسان رضوی همچنین از موافقت دولت برای ایجاد شهرک صنعتی در سبزوار خبر داد و اظهار داشت: مطالعه و صدور مجوز ایجاد ناحیه صنعتی فلزات و سنگ های گرانبها توسط بخش خصوصی از دیگر مصوبات هیئت دولت برای تقویت صنعت استان بوده است.

توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی توس

صلاحی با اشاره به موافقت دولت برای توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی توس، ادامه داد: اجرای این مصوبه و نیز توسعه شهرک صنعتی ماشین ابزار "فناوری نوین" به میزان 100 هکتار منوط به رعایت ضوابط زیست محیطی و استقرار صنایع پاک است.

وی نگاه دولت به شهرستان های مختلف استان را عادلانه دانست و گفت: در صورت تایید مطالعات کارشناسی، مجتمع فولاد در تربت جام، شهرک صنعتی فیروزه در شهرستان فیروزه، واحد ساخت کاشی و سرامیک در گناباد و واحد فرآوری محصولات کشاورزی در مه ولات احداث و معادن سنگ آهن در باخرز و تایباد بهره برداری خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی از وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان وزارتخانه مکلف شده به پیگیری و اجرای این مصوبات یاد کرد.