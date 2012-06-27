به گزارش خبرنگار مهر، این نشست از ساعت 9 تا 13 روز دوشنبه 12 تیرماه در فرهنگستان زبان و ادب فارسی برگزار خواهد شد.

در این نشست علمی، ضمن معرفی فرهنگستان و وظایف آن، شرکت‌کنندگان با عملکرد و اهداف فرهنگستان و رسالت فرهنگستان در حفظ و حراست از خط و زبان فارسی آشنا می‌شوند و برای بهبود وضع نگارش و یکسان‌سازی رسم‌الخط و کاربرد درست زبان معیار در کتاب‌های درسی، هم‌اندیشی می‌کنند.

فهرست برنامه‌ها و سخنرانان این نشست نیم‌روزه به شرح زیر است:

غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی (فرهنگستان و کتاب‌های درسی)، احمد سمیعی گیلانی (نقش اساسی معلم؛ تلقین معلومات یا ترغیب به تفکر)، حسین معصومی همدانی (آموزش علمی و آموزش ادبی)، شهین نعمت‌زاده (نقد واژگانی کتاب‌های درسی)، زهرا زندی مقدم (رسم‌الخط یکسان در کتاب‌های درسی) و نسرین پرویزی (گزارش اجرای طرح واژه‌های بیگانه در کتاب‌های درسی).