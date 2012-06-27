به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال ایتالیا که در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های یورو در ضربات پنالتی موفق به حذف انگلستان شده، پنج شنبه شب در ورزشگاه ملی ورشو با آلمان دیدار می کند.

"آندره آ پیرلو" در خصوص این دیدار اظهار داشت: ما چیزی برای ترسیدن از آلمان نداریم و به عقیده من این آلمانی ها هستند که از ما می ترسند. آنها در این دیدار حاضر می شوند و نمی خواهند اتفاق سال 2006 تکرار شود.

هافبک میانی تیم ملی فوتبال ایتالیا افزود: ما بازی های آلمان را نظاره کرده ایم و باید بگویم که آنها تیم بزرگی هستند و روحیه بالایی دارند. در چند سال گذشته آنها 6 بار به مرحله نیمه نهایی مسابقات راه پیدا کرده اند. اما ما آنها را مطالعه کرده ایم و می دانیم که قادر به شکستشان هستیم. باید بازی خود را به آنها تحمیل کنیم کاری که با انگلستان انجام دادیم. البته این بازی با آن بازی متفاوت خواهد بود چرا که آلمان سعی خواهد کرد تا باز بازی کند.

پیرلو در ضربات پنالتی مقابل انگلستان با ضربه ای نمایشی توپ را از روی سر "جو هارت" وارد دروازه کرد. وی در این خصوص گفت: من از قبل چنین ضربه ای را تمرین نکرده بودم و خود به خودی آن را زدم. اصلا به از دست رفتن آن ضربه فکر نمی کردم. آنچه اتفاق افتاد کاملا مربوط به همان زمان بود.