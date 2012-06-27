به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بوکس قهرمانی رده سنی جوانان کشور در حالی با حضور برترین‌های این رشته در قم در حال برگزاری است که امشب دیدارهای نهایی اوزان 10 گانه در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام خواهد رسید.



با برگزاری مسابقات مرحله نیمه نهایی در شهر مقدس قم، بوکسورهای صعود کرده به به مسابقه نهایی پیکارهای بوکس قهرمانی رده سنی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی جوانان در قم در حالی مشخص شدند که چهار قمی در فینال اوزان مختلف حضور دارند.



با پایان چهار روز از برگزاری بیست و سومین دوره پیکارهای بوکس قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی، برای نخستین بار در تاریخ بوکس قم، چهار بوکسور از ترکیب تیم هشت نفره قم در این رقابت‌ها موفق به کسب جواز حضور در دیدار نهایی شدند.



بوکسورهای راه یافته به دیدار نهایی اوزان ده گانه این دوره از رقابت ها به شرح ذیل هستند:



وزن 49 کیلوگرم: ایمان طهامی از مازندران به مصاف امیرحسین حاتمی البرز می رود

وزن 52 کیلوگرم: محمد مردی از قم با وحید خدری از چهارمحال و بختیاری دیدار می کند

وزن 56 کیلوگرم: حمید عرب خانی از قم رو در روی ارسلان عبداللهی از سیستان و بلوچستان قرار می گیرد

وزن 60 کیلوگرم: عادل کنعانی از کرمانشاه با پرویز کرم زهی از سیستان و بلوچستان رو به رو می شود

وزن 64 کیلوگرم: احسان خدایاری از قم به مصاف امین اولیایی از گیلان خواهد رفت

وزن 69 کیلوگرم: حمید کرمی از لرستان مقابل امین ابراهیمی از بوشهر صف آرایی می کند

وزن 75 کیلوگرم:جعفر هدایتی از قم به مصاف بهمن واضح از سیستان و بلوچستان می رود

وزن 81 کیلوگرم: سیاوش امیدی از خوزستان با امیر رحیمی از کردستان به رقابت می پردازد

وزن 91 کیلوگرم : مجتبی پیری از لرستان و عماد سلامات از خوزستان برای قهرمانی رقابت می کنند

وزن به اضافه 91 کیلوگرم : هومن قویدل از خوزستان به دیدار میلاد روشن زاده از تهران می رود.



این در حالی است که بر اساس برنامه ریزی مسئولان برگزاری این دوره از رقابت ها، پیکارهای پایانی اوزان ده گانه مسابقات بوکس قهرمانی جوانان کشور و انتخابی تیم ملی از ساعت 17 امروز در سالن دو هزارن فری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم معرفی کننده قهرمانان اوزان مختلف خواهد بود.

