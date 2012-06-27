7 تیر سند رسوایی استکبار/ به راهبرد های مدیریتی شهید بهشتی نیازمندیم

حجت الاسلام اسماعیل حسینی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفکر شهید بهشتی و شخصیت فرهیخته علمی، مدیریتی و اخلاقی ایشان همچنان از بهترین الگوهای نظام مدیریتی در طول تاریخ حیات انقلاب اسلامی است.

وی افزود: با اینکه ده ها سال از شهادت شهید بهشتی می گذرد، اما کماکان جامعه اسلامی به اجرای راهبردها و راهکارهایی که در عرصه های مدیریتی توسط شهید بهشتی ارائه شده، نیازمند است.

حسینی مقدم ادامه داد: به لطف خدا انقلاب اسلامی از یک عقبه غنی و پر محتوا برخوردار است و به همین دلیل مورد حمله دشمنان اسلام قرار می گیرد که به خاطر همین پشتوانه های محکم مبنایی، هرچقدر از یاران این نظام را از ما گرفتند بر غنای جمهوری اسلامی افزوده شد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه با اشاره به هفتم تیر ماه، سالروز شهادت شهید بهشتی و هفتاد و دو تن از یارانش، اضافه کرد: ترور شخصیت های نظام کوچکترین خللی بر عزم و اراده این مردم ایجاد نمی کند.

وی خاطر نشان کرد: شهادت شهید بهشتی و یارانش سند محکم رسوایی استکبار است، لذا باید این سند زنده را برای همیشه حفظ کنیم.

حسینی مقدم بیان داشت: باید تأکید کنم که اگر امروز انقلاب اسلامی ایران از وجود شخصیت هایی مثل بهشتی، مطهری، رجایی و... محروم شده اما به برکت خون آنها، وجود مقام معظم رهبری تمام این نقیصه ها را جبران کرده است.

وی در پایان خاطر نشان کرد: دل ناگرانی های مردم به خاطر از دست دادن شخصیت های انقلاب با نگاه به مقام معظم رهبری و رهنمود های ایشان از بین می رود و امیدواریم پرچم اسلام توسط معظم له به حضرت صاحب الزمان (عج) سپرده شود.