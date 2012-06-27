تنظیم بازار مازندران با تولید/ تعادل در قیمت گوشت مرغ

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر طاهایی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار مازندران در استانداری اظهار داشت: باید مراقبت جدی شود تا نوسانات تولید، سبب افزایش بی رویه قیمت انواع محصولات لبنی و گوشتی در برهه کنونی شود.

وی افزود: پایداری تولید اساسی ترین اصل ستاد تنظیم بازار استان است و این پایداری باید به گونه ای مدیریت شود که مصرف کننده متضرر نشود.

استاندار مازندران با اشاره به اینکه مازندران استان محوری تولید مرغ است، تصریح کرد: تنظیم قیمت گوشت مرغ در استان در داخل مازندران تصمیم گیری می شود و متاثر از بازارهای سایر استانها نخواهد بود.

طاهایی با بیان اینکه مراقبت نهادهای حمایتی بخش دام و طیور در استان جهت ماندگاری صنعت تولید جوجه یکروزه اکنون ملحوظ نظر است، یادآور شد: بازار باید با تولید تنظیم شود چرا که بازار وارداتی برای تولیدکننده و مصرف کننده به صورت توامان آسیب زا خواهد بود.

وی با اعلام اینکه سرمایه گذاری چند هزار میلیارد تومانی در صنعت دام و طیور مازندران صورت گرفته است، افزود: باید مراقبت شود تا با حفظ پایداری تولید و حذف واسطه ها، قیمت گوشت مرغ به حد استاندارد و ارزان تری برای مصرف کننده برسد.

استاندار مازندران با تاکید بر ورود تشکل های تولیدی در حوزه دام و طیور برای مدیریت بر نحوه تولید و عرضه گوشت مرغ در بازار در وهله کنونی، افزود: نباید طوری برنامه ریزی شود که مصرف کننده روزه دار در ماه رمضان در حسرت خرید مرغ، تولیدکننده را مورد آه و سرزنش قرار دهد که موجبات نارضایتی خداوند باریتعالی می شود.

طاهایی با بیان اینکه هم اکنون مصرف گوشت مرغ به واسطه پایان یافتن مصرف ماهی از سبد خانوارهای استان افزایش یافته است، افزود: 35 درصد مرغ مورد نیاز کشور در مازندران تولید که باید مراقبت کرد که به این صنعت اثرگذار استان آسیب وارد نشود.

وی با اشاره به اینکه ثبات و ماندگاری صنعت دام و طیور در وهله کنونی نیازمند عزم و وحدت ملی است، اظهار داشت: هدف ما حمایت از تولید و پایداری آن است.

استاندار مازندران گفت: قیمت گوشت مرغ قابل عرضه در بازار باید رضایت مصرف کننده و تولیدکننده را به صورت توامان فراهم کند.