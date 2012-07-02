نمایشنامه برنده جایزه پولیتزر 2011 مجوز چاپ گرفت

به گزارش خبرنگار مهر،‌ «کلایبورن پارک» یک نمایشنامه اجتماعی از بروس نوریس بازیگر و نمایشنامه‌نویس آمریکایی است که به تضادهای جاری در جامعه امروزی آمریکا می‌پردازد. این نمایشنامه در سال 2010 منتشر شد، در سال 2011 برنده جایزه پولیتزر نمایشنامه‌نویسی شد و در سال 2012 هم به جایزه تونی دست یافت که معادل جایزه اسکار اهالی تئاتر در آمریکا محسوب می‌شود.

این نمایشنامه در تابستان سال گذشته توسط آراز بارسقیان ترجمه شد و به انتشارات افراز تحویل داده شد. در نهایت مجوز چاپ آن در ابتدای سال 91 صادر شد و قرار است این کتاب حداکثر تا پاییز امسال به بازار بیاید. روند مجوزگیری این کتاب هم بدون اعمال ممیزی و اصلاحیه انجام شده است.

همان‌طور که اشاره شد این نمایشنامه به تضادهای اجتماعی در جامعه آمریکا و به طور مشخص به تضاد میان سیاهان و سفیدان می‌پردازد. این نمایشنامه در پی نشان دادن این نکته است که با وجود گذشت زمان طولانی از جنگ‌های داخلی شمال و جنوب، فراز و فرودهای مربوط به برده‌داری در آمریکا و تمام ادعاهایی که امروز درباره برابری سفیدان و سیاهان در آمریکا وجود دارد، تضاد بر سر این موضوع هنوز وجود دارد.

در «کلایبورن پارک» یک خانواده سیاه‌پوست خانه‌ای را در یک محله سفیدپوست نشین از یک خانواده سفید خریداری می‌کنند. با گذشت سال‌ها از زمان خرید خانه، همان خانواده سفید فروشنده خانه، می‌خواهند آن خانه را از خانواده سیاه‌پوست خریداری کنند. اما آن محله که زمانی محله سفیدپوست‌ها بود، حالا محله‌ای است که اکثر ساکنان آن سیاه‌پوست هستند و ...