1178 فانوس به نیت سن امام زمان در آسمان کرمان به پرواز در می آید

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاضی زاده در جمع خبرنگاران گفت: این جشن توسط مهدی آوران با پرواز فانوس های نورانی به صورت همزمان در حاشیه کوههای مسجد صاحب الزمان برگزار می شود.

وی یادآورشد: این مراسم بی نظیر که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، تصویربرداری و از شبکه های مختلف داخلی و خارجی پخش می شود.

این مسئول همچنین به برگزاری مراسم شب احیا در نیمه شعبان در مهدیه کرمان اشاره کرد و گفت: همه ساله سه شب جشن در مهدیه کرمان برگزار می شود که همراه با نورافشانی و مراسم ویژه است که امسال قصد داریم در احترام به شب مقدس نیمه شعبان مراسم احیا راهمراه با قرائت دعای کمیل و دیگر اعمال این شب برگزار کنیم.

قاضی زاده ادامه داد: مسابقه دل نوشته هایی به امام عصر( عج) نیز در شب میلاد امام زمان( عج) برگزار می شود و به بهترین آثارجوایزی اهدا میشود.

وی اولویت اصلی کار هیئت امنا مهدیه مسجد صاحب الزمان کرمان را برگزاری دعای ندبه هر هفته دانست و گفت: هر صبح جمعه برای حدود 10هزار نفر صبحانه مختصری تهیه می شود و پذیرایی و انجام مقدمات حضور میهمانان مهدیه توسط حدود 100خادم مرد و 60 خادم زن انجام می شود.



