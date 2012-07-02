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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۴:۲۵

قاضی زاده:

1178 فانوس به نیت سن امام زمان در آسمان کرمان به پرواز در می آید

1178 فانوس به نیت سن امام زمان در آسمان کرمان به پرواز در می آید

کرمان - خبرگزاری مهر: عضو هیئت امنا مهدیه کرمان گفت: همزمان با شب میلاد امام عصر( عج) جشن بزرگ پرواز فانوس ها در کرمان برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی قاضی زاده در جمع خبرنگاران گفت: این جشن توسط مهدی آوران با پرواز فانوس های نورانی به صورت همزمان در حاشیه کوههای مسجد صاحب الزمان برگزار می شود.

وی یادآورشد: این مراسم بی نظیر که برای اولین بار در کشور برگزار می شود، تصویربرداری و از شبکه های مختلف داخلی و خارجی پخش می شود.

این مسئول همچنین به برگزاری مراسم شب احیا در نیمه شعبان در مهدیه کرمان اشاره کرد و گفت: همه ساله سه شب جشن در مهدیه کرمان برگزار می شود که همراه با نورافشانی و مراسم ویژه است که امسال قصد داریم در احترام به شب مقدس نیمه شعبان مراسم احیا راهمراه با قرائت دعای کمیل و دیگر اعمال این شب  برگزار کنیم.

قاضی زاده ادامه داد: مسابقه دل نوشته هایی به امام عصر( عج) نیز در شب میلاد امام زمان( عج) برگزار می شود و به بهترین آثارجوایزی اهدا میشود.

وی اولویت اصلی کار هیئت امنا مهدیه مسجد صاحب الزمان کرمان را برگزاری دعای ندبه هر هفته دانست و گفت: هر صبح جمعه برای حدود 10هزار نفر صبحانه مختصری تهیه می شود و پذیرایی و انجام مقدمات حضور میهمانان مهدیه توسط حدود 100خادم مرد و 60 خادم زن انجام می شود.


 
کد مطلب 1640246

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