ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان بوئین زهرا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساختمان شورای حل اختلاف بوئین زهرا صبح دوشنبه با حضور جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین، حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری شهرستان بوئین زهرا و حجت ‌السلام محمد‌همایون زرینه امام جمعه بوئین زهرا و مسئولان به بهره برداری رسید.

جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: همه باید تلاش کنند تا همکاری و تعامل عرصه برای اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در جهان فراهم شده و دشمنان و معاندان خوار و ذلیل شوند.

وی افزود: بخشی از نگاه های جامعه هنوز عمق واقعیت کاری در حوزه دستگاه قضایی را کاملا درک نکرده اند چرا که نتیجه گرا به کار ما نگاه می کنند و میزان بهره دهی دستگاه های حاکمیتی بر جامعه را می سنجند.

انصاری در خصوص وضعیت شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: بوئین زهرا از دید قضایی نسبت به سایر شهرستان های استان از آرامش بهتری برخوردار است این بدان معنا نیست که پرونده ای در این شهرستان تشکیل نمی شود بلکه به معنای آنست که پرونده های هیجانی و تاثیرگذار بر بدنه عمومی و امنیت روانی جامعه را کمتر شاهد هستیم.

وی افزود: این مسئله خود از این جهت که هم فرصت برنامه ریزی و هم فرصت پرداخت به اموراتی که مردم انتظار دارند و هم فرصت پاسخگویی را فراهم می آورد که بخشی از آن نشات گرفته از باورهای ارزشی و سنتی مردم بوده مورد تقدیر دستگاه قضایی استان است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اظهارداشت: دادگستری دستگاه حاکمیتی است که شاید بدون کمک دیگر دستگاه ها و مردم به نتیجه مورد نظر دست یابد اما دستیابی به نتایج مطلوب دیرهنگام و پرهزینه خواهد بود بنابراین رسیدن به اهداف متعالی در بازه زمانی کوتاه تر و با هزینه کمتر در دستگاه قضایی همراهی جامعه و دستگاههای مرتبط دیگر را می طلبد.

وی با اشاره به نقش مشارکت مردم در امور قضایی افزود: مشارکت مردم برای دستگاه قضایی راه گشاست چرا که شاهد تشکیل یک نهاد مردمی به نام شورای حل اختلاف هستیم که این تشکیلات اگر چه نیازمند ارتقا، بازسازی و اصلاح زیرساخت ها است اما توانسته موفقیت های قابل توجهی را کسب کند.

حجت‌الاسلام علی مظفری در این مراسم با تبریک اعیاد شعبانیه بیان کرد: این ماه فرصتی بسیار ارزشمند برای افزایش

عبادات و نیایش‌ های فردی و جمعی بوده و مسلمانان وظیفه دارند که در این ماه پرخیر و برکت زمینه تقرب به خداوند متعال را در درون خویش فراهم کرده و موجب سعادت و رستگاری برای خویش شوند.

رئیس دادگستری شهرستان بوئین ‌زهرا افزود: امیدواریم که با تقویت بینش‌ها و ارزش‌ های دینی در جامعه عرصه را برای پیشرفت و سعادت معنوی مهیا شده و دشمنان در اهداف و مقاصد ضد فرهنگی و ارزشی خود شکست بخورند.

وی با بیان اینکه تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری شهرستان بوئین‌ زهرا از سوی دادگاه‌ها، دادسراها و نیز شعبه ‌های مختلف حل اختلاف این شهرستان بالغ بر 16 هزار و 66 پرونده بوده است تصریح کرد: در سال 90 بیش از 16 هزار و 688 پرونده نیز اعلام مختومه شده است.

رئیس دادگسترش شهرستان بوئین ‌زهرا افزود: در مجموع به نسبت مقایسه‌ ای با سال 89 به میزان 43 درصد پرونده‌ها در این شهرستان بیشتر مختومه شده‌اند.

مظفری با اشاره به کاهش چشمگیر مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری در این شهرستان بیان کرد: در سال جاری با تلاش‌ها و برنامه ‌ریزی‌ های انجام شده مدت زمان رسیدگی به هر یک از پرونده‌ها باز هم کاهش پیدا کرده که این امر مقدمات رضایت ‌مندی هرچه بیشتر ارباب ‌‌‌رجوع را مهیا می ‌کند.

گفتنی است ساختمان شورای حل اختلاف شهرستان بوئین ‌زهرا در مساحتی بالغ بر 500 متر احداث شده که 400 متر از این ساختمان در مجموع در دو طبقه توسط مهندسان بنا شده است.