  1. بین الملل
۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۵۳

ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه /دو فلسطینی زخمی شدند

ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه /دو فلسطینی زخمی شدند

بالگردهای رژیم صهیونیستی در ادامه حملات خود به نوار غزه دو فلسطینی را زخمی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی اعلام کردند: بالگردهای اسرائیلی سه موشک به منطقه ای در جنوب غرب غزه شلیک کردند که در نتیجه آن دو فلسطینی زخمی شدند.

این شاهدان بیان کردند: همچنین بالگردهای اسرائیلی به یک منطقه خالی از سکنه در منطقه "الزیتون" در جنوب شرق غزه حمله کردند.

شاهدان افزودند: جنگنده های اسرائیلی با پرواز در ارتفاع پایین در فضای غزه موجب ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان به ویژه کودکان فلسطینی شدند.

از سوی دیگر رادیو اسرائیل اعلام کرد: جنگنده های اسرائیلی بامداد دوشنبه منطقه ای را در شمال غزه بمباران کردند.

کد مطلب 1640370

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