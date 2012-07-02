ادامه تجاوزهای رژیم صهیونیستی به غزه /دو فلسطینی زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، شاهدان عینی اعلام کردند: بالگردهای اسرائیلی سه موشک به منطقه ای در جنوب غرب غزه شلیک کردند که در نتیجه آن دو فلسطینی زخمی شدند.

این شاهدان بیان کردند: همچنین بالگردهای اسرائیلی به یک منطقه خالی از سکنه در منطقه "الزیتون" در جنوب شرق غزه حمله کردند.

شاهدان افزودند: جنگنده های اسرائیلی با پرواز در ارتفاع پایین در فضای غزه موجب ایجاد رعب و وحشت میان ساکنان به ویژه کودکان فلسطینی شدند.

از سوی دیگر رادیو اسرائیل اعلام کرد: جنگنده های اسرائیلی بامداد دوشنبه منطقه ای را در شمال غزه بمباران کردند.