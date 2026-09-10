مسکن و انرژی خورشیدی؛ مسیر جدید خودکفایی مددجویان محلات

مهدی حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، بر استراتژی جدید برای ارتقای سطح معیشت مددجویان شهرستان محلات تأکید کرد و گفت: هدف اصلی این نهاد مردمی ، انتقال خانواده‌های تحت پوشش از وابستگی به کمک‌های ماهانه به سوی تولید و خودکفایی است.

وی افزود: در این راستا، برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای برای خروج ۱۵ خانواده از چرخه حمایت تا پایان سال گذشته و ۳۵ خانواده دیگر تا پایان سال جاری دستور کار قرار گرفته است.

حسنی اظهار کرد: در حال حاضر یک هزار خانواده مستمری‌بگیر در شهرستان محلات (معادل ۲۶۸۷ نفر) تحت پوشش هستند که ۶۰ درصد آن‌ها را سالمندان و ۴۰ درصد را سایر اقشار از جمله زنان سرپرست خانوار، تشکیل می‌دهند.

وی افزود: همچنین ۲۸۰ فرزند تحت پوشش از طریق حمایت‌های مستقیم، از سرانه کمک ماهانه حدود ۳ تا سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بهره‌مند هستند که این میزان از میانگین استانی بالاتر است.

ورود به حوزه انرژی‌های نو و توانمندسازی

رئیس کمیته امداد محلات با اشاره به گام‌های عملیاتی در حوزه انرژی‌های پاک گفت:یکی از برنامه‌های کلیدی این نهاد ، مشارکت مددجویان در پروژه‌های تولیدی است که در این راستا، عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی در چهار و نیم هکتار زمین در حاشیه روستای ورین طی یک تا دو ماه آینده آغاز خواهد شد.

حسنی ادامه داد: ۲۵ تن از مددجویان تحت پوشش، در فاز نخست این نیروگاه به عنوان سهامدار مشارکت دارند که این اقدام، گامی بزرگ در جهت ایجاد درآمد پایدار است.

وی تأمین مسکن را یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های مددجویان دانست و افزود: در حال حاضر پروژه‌های ۱۲ واحدی در مسکن مهر محلات و ۸ واحد در نیم‌ور با مشارکت خیران نیک اندیش در دست اجرا است و پیش‌بینی می‌شود تا پیش از عید سال آینده، ۲۰ واحد مسکونی به بهره‌برداری برسد.

حمایت‌های اجتماعی و اشتغال‌زایی

حسنی همچنین به فعالیت‌های معیشتی و درمانی اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری، ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی به ۷ زن سرپرست خانوار پرداخت شده است. همچنین با فعال بودن ۱۲ مرکز نیکوکاری در سطح شهرستان و پوشش بیمه سلامت برای حدود ۹۰ درصد مددجویان، هزینه‌های درمانی خانواده‌ها به‌طور مستقیم تأمین می‌شود.

وی بیان کرد: حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان از طریق ارائه خدمات فرهنگی و معیشتی به ۲۰۰ دانش‌آموز و ۲۴ دانشجو، در کنار فعالیت‌های گسترده در حوزه بهداشت و درمان، بخشی از زنجیره خدمات جامع کمیته امداد در شهرستان محلات است.