به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی صبح دوشنبه در دیدار جمعی از مسئولان حوزه ورزش و جوانان استان با وی که در دفتر امام جمعه قم برگزار شد اظهار داشت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی، نظامی است جوان، نوپا و دارای ظرفیت‌های فراوان است که این ظرفیت‌ها به یمن وجود امام خمینی(ره) و جوانان مومن و بابصیرت ایجاد شده است.



وی افزود: چنانکه با رجوع به فرموده امام(ره) که فرمودند: "سربازان من در گهواره‌ها هستند" از روزی که خون جوانان ما در راه تحکیم شجره طیبه رسول الله بر زمین ریخت و تا امروز‏، این حرکت از سوی جوانان انقلابی ما تداوم داشته است.



تولیت آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) در ادامه بیان داشت: نظام ما نظام پیران نیست. اگر نظام جمهوری اسلامی اداعا می‌کند که رویکردی جوانانه در دستور کار دارد، این کلام به هیچ عنوان مبالغه آمیز نیست.



همیشه خطراتی در کمین جوانان است



وی در ادامه این به بیان آسیب‌های تهدید کننده جوانان پرداخت و اظهار داشت: شکی نیست که همیشه خطراتی در کمین جوانان است.



حجت الاسلام سعیدی ادامه داد: در جهت تحقق یک انسان ارزشمند و مومن عوامل متعددی مثل وراثت، محیط ‏، لقمه حلال و... دخیل است اما آنچه بیش از همه دخیل است عامل اختیار و انتخاب شخص در راه رشد یا سقوط وی است.



وی افزود: چنان که در تربیت فرزندان ائمه اطهار هیچ نقطه ابهامی وجود ندارد و این تربیت کاملا آرمانی بوده است اما برخی از فرزندان ائمه اطهار نیز افرادی با مذاهب غیر شیعی شدند که همین مسئله اهمیت عامل انتخاب و زمینه‌های آن را روشن‌تر می‌کند. لذا باید برای ایجاد بستری مناسب در جهت تسهیل در انتخاب احسن برای جوانان تلاش مستمر و دوچندانی کرد.



حفظ جوان در کانون گرم خانواده دغدغه ماست



امام جمعه قم با اشاره حساسیت مبحث ارتباطات عاطفی بین جوان و خانواده گفت: پرداختن به موضوع جوانان در دستور کار دولت است اما به معنای ساقط شدن مسئولیت از دوش خانواده نیست. جوانان ما در سنین حساس جوانی، به دنبال حلقه‌های گمشده هویتی خود هستند و در وهله اول، این خانواده است که می‌تواند با یک رابطه مثبت در کنار جوان باشد و به او یاری برساند.



حجت الاسلام سعیدی تأکید کرد: مسئولان امر نیز، باید تلاش کنند نیازهای جوانان را با دقت رصد کنند و حتی گروه‌هایی برای تماس با خانواده جوانان آسیب دیده اجتماعی تشکیل شود تا از این طریق بتوان حقایق را برای جوانان روشن‌تر کرد.



امام جمعه قم در خاتمه این مراسم گفت: استان قم همیشه الگویی برای تمام استان‌های کشور بوده است و مسئولان حوزه ورزش و جوانان نیز بکوشند تا استان قم را در این حوزه نیز به الگویی برای تمام کشور تبدیل نمایند.