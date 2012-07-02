قرارداد 14 میلیارد دلاری نفتی/ تحول جدید نفتی و گازی در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی امروز دوشنبه در مراسم انعقاد قرارداد 14 میلیارد دلاری با صندوق توسعه ملی، گفت: با تدبیر دولت و کمک مجلس، بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صنعت نفت اختصاص خواهد یافت.

وزیر نفت با اعلام اینکه از این طریق بخش قابل توجهی از عقب ماندگی ها در توسعه میادین نفت و گاز جبران می شود، اظهار داشت: مبلغ این قرارداد در سال جاری از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت می شود.

قاسمی با اشاره به اینکه توسعه صنعت نفت به عنوان یک صنعت زیرساختی علاوه بر نزدیک کردن کشور به توسعه در این صنعت بسیاری از پیمانکاران و کارخانجات را نیز فعال می کند، افزود: بیش از 70 درصد از این مبلغ برای توسعه صنایع بالادستی نفت و گاز و مابقی برای توسعه صنعت پتروشیمی خواهد بود.

وی اتخاذ تصمیمات به موقع در صنایع کشور به ویژه صنعت نفت را نگاه فعلی دولت برشمرد و اظهار داشت: جبران عقب افتادگی های نفتی با دستورات ویژه رئیس جمهور باعث ایجاد تحول در حوزه نفت و گاز خواهد شد و ما تصمیم داریم در برنامه پنجم توسعه به اهداف از پیش تعیین شده دست یابد.