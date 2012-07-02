به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی "کیمیاو خاک" با حضور در برنامه "صدای تصویر" در گفتوگو با حمیدرضا سلیمی کارشناس - مجری، مازیار فکری ارشاد و علیرضا پورصباغ منتقدان سینمایی به انتقادات وارد بر فیلمش پاسخ میدهد.
در این برنامه مهمترین و کاربردیترین مباحث فیلم فوق، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس این برنامه با طرح موضوعات تخصصیتر در حوزه سینما ادامه مییابد.
بررسی فیلمنامه و شخصیتپردازی مرتبط، از محتوا تا اجرا از جمله نکاتی است که در این برنامه مورد واکاوی قرار میگیرد. "صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناهآذر تهیه کردهاست و جمعه شانزدهم تیرماه ساعت ۱۶ روی موج افام ردیف ۵/۱۰۳ از رادیو گفتوگو پخش میشود.
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