به گزارش خبرگزاری مهر، عباس رافعی کارگردان فیلم سینمایی "کیمیاو خاک" با حضور در برنامه "صدای تصویر" در گفت‌وگو با حمیدرضا سلیمی کارشناس - مجری، مازیار فکری ارشاد و علیرضا پورصباغ منتقدان سینمایی به انتقادات وارد بر فیلمش پاسخ می‌دهد.

در این برنامه مهم‌ترین و کاربردی‌‌ترین مباحث فیلم فوق، مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت. سپس این برنامه با طرح موضوعات تخصصی‌‌تر در حوزه سینما ادامه می‌یابد.

بررسی فیلمنامه و شخصیت‌پردازی مرتبط، از محتوا تا اجرا از جمله نکاتی است که در این برنامه مورد واکاوی قرار می‌گیرد. "صدای تصویر" را فرهاد دهنوی به سردبیری فهیمه پناه‌آذر تهیه کرده‌است و جمعه شانزدهم تیرماه ساعت ۱۶ روی موج اف‌ام ردیف ۵/۱۰۳ از رادیو گفت‌وگو پخش می‌شود.