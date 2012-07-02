52 درصد صنایع استان قزوین در دولت نهم و دهم مجوز گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز صنعت و معدن اعضاء ستاد هماهنگی صنعت و معدن استان قزوین عصر دوشنبه با آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار که علیرضا کشاورز رئیس اتاق بازرگانی، عبدالقهار ناصحی مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان، آهنگریان نماینده کانون کارآفرینان استان و جمعی از مدیران سازمان حضور داشتند حسن جمشیدی ها با ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام شده، اظهارداشت: با فعالیت بیش از سه هزار و 400 واحد صنعتی در استان زمینه اشتغال 140 هزار نفر در این بخش فراهم شده که 38 درصد سهم اشتغال استان را شامل می شود.

وی افزود: وجود اولین شهر صنعتی ایران، 10 شهرک صنعتی فعال و شش ناحیه صنعتی رتبه چهارم توسعه یافتگی را به این استان اختصاص داده است.

جمشیدی ها بیان کرد: تولید برخی کالاها شاخص و استراتژیک مانند شیشه، مواد شوینده، CDو DVD، مخزن CNG، چرخ خیاطی، و صادرات بخشی از این محصولات به خارج توان صنعتی این استان را دو چندان کرده است.

440 میلیارد تومان سرمایه گذاری/ 5410 اشتغال در سال 90

این مسئول با اشاره به فعالیتهای سال گذشته یادآورشد: با صدور 315 فقره پروانه بهره برداری در سال گذشته و 440 میلیارد

تومان سرمایه گذاری برای پنج هزار و 410 نفر در استان شغل ایجاد شد که در سال جاری نیز با صدور 48 فقره پروانه که بیش از 54 میلیارد تومان سرمایه گذاری را محقق کرده برای 625 نفر ایجاد اشتغال شده است.

13 طرح صنعتی در قالب مهر ماندگار

جمشیدی ها افزود: از مجموع 23 طرح مهر ماندگار استان 13 طرح در بخش صنعت است که تحقق آنها 700 میلیارد تومان

سرمایه گذاری نیاز دارد که با اختصاص 400 میلیارد تومان بخشی از طرحها اجرایی شده و مابقی از محل تامین تسهیلات بانکی عملیاتی خواهد شد.

500 میلیارد تومان طرح صنعتی در هفته آینده افتتاح می شود

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: در هفته صنعت و معدن چند طرح مهم صنعتی در استان افتتاح می شود که زمینه جذب 500 میلیارد تومان سرمایه گذاری را در استان فراهم کرده است.

وی گفت: پیگیری و حل مشکلات صنعت استان بویژه تامین نقدینگی و بخشودگی جرائم اقساط واحدهای تولیدی را امسال با حمایت وزارتخانه و همکاری استاندار محترم در دستور کار قرار خواهیم داد.