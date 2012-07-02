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۱۲ تیر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

مراسم روز جانباز در استان البرز برگزار شد

مراسم روز جانباز در استان البرز برگزار شد

کرج - خبرگزاری مهر: مراسم روز جانباز با حضور جانبازان بالای 70 درصد در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز جانباز شامگاه دوشنبه با حضور جانبازان بالای 70 درصد در استان البرز برگزار شد.

این مراسم ویژه جانبازان در مجتمع عقیق استان البرز برگزار شد که تمام جانبازان بالای 70 درصد به همراه خانواده هایشان در این مراسم حضور داشتند.

مهدی ایران نژاد فرماندار کرج به همراه معاونان خود و همچنین برخی از مسئولان استانداری البرز نیز در این مراسم حضور داشتند.

مهدی ایران نژاد فرماندار کرج و مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز از جمله سخنرانان این جشن بودند.
 

کد مطلب 1640910

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